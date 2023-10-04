「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包

作為國際金融中心，在香港買賣股票的確十分方便，用港幣買賣港股亦似乎理所當然。然而，如果你手持一些人民幣，除了做定期存款外，其實現在已有越來越多人民幣產品可以滿足不同的投資需要，當中不得不提於2023年6月19日正式推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」。推出雙櫃台模式後，你已經可以使用人民幣交易指定的港股。那麼，雙櫃台模式到底是甚麼？又有甚麼值得留意呢？



1.甚麼是「雙櫃台」？

在雙櫃台模式下，投資者可以使用港幣或人民幣報價、買賣和結算同一家上市公司的股票。例如，投資者可以用港幣買入騰訊（00700），也可用人民幣買入騰訊（80700）。雖然幣種不同，但港幣和人民幣股票可在櫃台之間進行轉換，股東權益並無任何差異。而雙櫃台模式首次於股本證券市場引入莊家機制，為雙櫃台證券提供流通性，收窄兩個櫃台之間的價差。這個雙櫃台交易流程、結算模式及莊家機制，就是「港幣-人民幣雙櫃台模式」。



2.「雙櫃台模式」 與「雙幣雙股」模式有何不同？



對於有較長投資經驗的投資者來說，他們可能會感到奇怪，市場上不是已經有以人民幣計價的港股了嗎？是的，早在2011年，長實分拆旗下房地產信託基金匯賢產業信託（87001）上市，成為香港首隻人民幣「單幣單股」。到了2012年，深圳投控灣區發展（前稱合和公路基建，00737）也發行了人民幣新股（80737），成為全球首隻以人民幣及港元計價的雙幣雙股。不過，過往的雙幣雙股需要以IPO，發行新股的形式申請，而這次的雙櫃台模式，對有意增設人民幣櫃台的上市公司來說，則無需通過IPO申請，並且引入莊家機制，對公司來說更有吸引力。



3.雙櫃台證券名單有多少隻？



首批已有24間上市公司納入雙櫃台模式之內，涵蓋港股股本證券市場約四成流動性，當中涵蓋不同板塊及主題。首批股份包括恒生銀行（00011）、新鴻基地產（00016）、商湯集團（00020）、吉利汽車（00175）、華潤啤酒（00291）、港交所（00388）、騰訊（00700）、中海油（00883）、中移動（00941）、聯想集團（00992）、快手（01024）、比亞迪（01211）、友邦保險（01299）、小米（01810）、安踏（02020）、中國平安（02318）、李寧（02331）、長汽（02333）、中銀（02388）、美團（03690）、京東健康（06618）、京東（09618）、百度（09888）及阿里（09988）。



雙櫃台證券報價



4.甚麼是莊家機制？

以往的人民幣櫃台交易流動性較低，兩種貨幣櫃台之間可能存在價差，參與的公司數量也較少，交投量偏低。而這次的雙櫃台模式設有莊家機制，由雙櫃台莊家提供買賣雙邊報價，為人民幣櫃台提供流動性，並盡量收窄雙櫃台之間的價格差異。



5.股息會以港幣還是人民幣支付？



公司現可就派息提供不同的貨幣選項，例如人民幣和港幣。交易所及香港結算並沒有就發行人的股息政策設立任何強制性規定。因此發行人現可自由選擇以港幣，人民幣或其他貨幣支付股息。



6.如何分辨同一公司的人民幣及港元股票櫃台？

人民幣櫃台的股份代號為「8」開始的五位數字，而港幣櫃台的股份代號則為「 0 」 開始的五位數字 。現時雙櫃台證券的股份代號的最後四位數字都是相同的，例如騰訊控股（00700）及（80700）。至於股份名稱方面，人民幣櫃台的股份簡稱會加上後綴「-R 」，表示以人民幣交易。



7.「雙櫃台模式」的好處？

雙櫃台模式對於企業和投資者都帶來了不少好處。首先，它可以增加投資的靈活性。在雙櫃台模式下，投資者可以靈活運用持有的港幣或人民幣買賣股票，省卻了兌換貨幣的手續，令交易更加便利和靈活。



長遠來說，雙櫃台模式有利於改善港股的流動性及成交活躍度，更便利海外投資者以人民幣投資港股，增加港股的吸引力。雙櫃台模式還可以為離岸人民幣提供更多資產配置選擇，有助促進人民幣國際化發展。本港人民幣資金池迅速增長，根據金管局*7月份的數據顯示，香港人民幣存款達到9079億元人民幣，在各離岸市場排名第一，是離岸人民幣業務的中心樞紐。雙櫃台模式的啟動，不但有助人民幣進一步國際化，也同時鞏固香港離岸人民幣中心的地位。



有關雙櫃台模式的更多資訊，包括雙櫃台證券、莊家計劃和交易安排，請瀏覽香港交易所網頁 (link)。



*2023年7月份貨幣統計數字，香港金融管理局，2023年08月31日

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