  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包

04/10/2023

 

作為國際金融中心，在香港買賣股票的確十分方便，用港幣買賣港股亦似乎理所當然。然而，如果你手持一些人民幣，除了做定期存款外，其實現在已有越來越多人民幣產品可以滿足不同的投資需要，當中不得不提於2023年6月19日正式推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」。推出雙櫃台模式後，你已經可以使用人民幣交易指定的港股。那麼，雙櫃台模式到底是甚麼？又有甚麼值得留意呢？

1.甚麼是「雙櫃台」？

 

20230913-hkex-image1

 

在雙櫃台模式下，投資者可以使用港幣或人民幣報價、買賣和結算同一家上市公司的股票。例如，投資者可以用港幣買入騰訊（00700），也可用人民幣買入騰訊（80700）。雖然幣種不同，但港幣和人民幣股票可在櫃台之間進行轉換，股東權益並無任何差異。而雙櫃台模式首次於股本證券市場引入莊家機制，為雙櫃台證券提供流通性，收窄兩個櫃台之間的價差。這個雙櫃台交易流程、結算模式及莊家機制，就是「港幣-人民幣雙櫃台模式」。

2.「雙櫃台模式」 與「雙幣雙股」模式有何不同？

對於有較長投資經驗的投資者來說，他們可能會感到奇怪，市場上不是已經有以人民幣計價的港股了嗎？是的，早在2011年，長實分拆旗下房地產信託基金匯賢產業信託（87001）上市，成為香港首隻人民幣「單幣單股」。到了2012年，深圳投控灣區發展（前稱合和公路基建，00737）也發行了人民幣新股（80737），成為全球首隻以人民幣及港元計價的雙幣雙股。不過，過往的雙幣雙股需要以IPO，發行新股的形式申請，而這次的雙櫃台模式，對有意增設人民幣櫃台的上市公司來說，則無需通過IPO申請，並且引入莊家機制，對公司來說更有吸引力。

3.雙櫃台證券名單有多少隻？

首批已有24間上市公司納入雙櫃台模式之內，涵蓋港股股本證券市場約四成流動性，當中涵蓋不同板塊及主題。首批股份包括恒生銀行（00011）、新鴻基地產（00016）、商湯集團（00020）、吉利汽車（00175）、華潤啤酒（00291）、港交所（00388）、騰訊（00700）、中海油（00883）、中移動（00941）、聯想集團（00992）、快手（01024）、比亞迪（01211）、友邦保險（01299）、小米（01810）、安踏（02020）、中國平安（02318）、李寧（02331）、長汽（02333）、中銀（02388）、美團（03690）、京東健康（06618）、京東（09618）、百度（09888）及阿里（09988）。

雙櫃台證券報價

4.甚麼是莊家機制？

 

20230913-hkex-image3

 

以往的人民幣櫃台交易流動性較低，兩種貨幣櫃台之間可能存在價差，參與的公司數量也較少，交投量偏低。而這次的雙櫃台模式設有莊家機制，由雙櫃台莊家提供買賣雙邊報價，為人民幣櫃台提供流動性，並盡量收窄雙櫃台之間的價格差異。

5.股息會以港幣還是人民幣支付？

公司現可就派息提供不同的貨幣選項，例如人民幣和港幣。交易所及香港結算並沒有就發行人的股息政策設立任何強制性規定。因此發行人現可自由選擇以港幣，人民幣或其他貨幣支付股息。

6.如何分辨同一公司的人民幣及港元股票櫃台？

 

20230913-hkex-image4

 

人民幣櫃台的股份代號為「8」開始的五位數字，而港幣櫃台的股份代號則為「 0 」 開始的五位數字 。現時雙櫃台證券的股份代號的最後四位數字都是相同的，例如騰訊控股（00700）及（80700）。至於股份名稱方面，人民幣櫃台的股份簡稱會加上後綴「-R 」，表示以人民幣交易。

7.「雙櫃台模式」的好處？

 

20230913-hkex-image2

 

雙櫃台模式對於企業和投資者都帶來了不少好處。首先，它可以增加投資的靈活性。在雙櫃台模式下，投資者可以靈活運用持有的港幣或人民幣買賣股票，省卻了兌換貨幣的手續，令交易更加便利和靈活。

長遠來說，雙櫃台模式有利於改善港股的流動性及成交活躍度，更便利海外投資者以人民幣投資港股，增加港股的吸引力。雙櫃台模式還可以為離岸人民幣提供更多資產配置選擇，有助促進人民幣國際化發展。本港人民幣資金池迅速增長，根據金管局*7月份的數據顯示，香港人民幣存款達到9079億元人民幣，在各離岸市場排名第一，是離岸人民幣業務的中心樞紐。雙櫃台模式的啟動，不但有助人民幣進一步國際化，也同時鞏固香港離岸人民幣中心的地位。

有關雙櫃台模式的更多資訊，包括雙櫃台證券、莊家計劃和交易安排，請瀏覽香港交易所網頁 (link)。

*2023年7月份貨幣統計數字，香港金融管理局，2023年08月31日

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回最新專題

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

67.200

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.320

異動股

01919

中遠海控

7.650

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 67.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.320
  • 01919 中遠海控
  • 7.670
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 124.500
股份推介
  • 03306 江南布衣
  • 10.400
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.030
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.450
  • 目標︰$80.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.680
  • 目標︰$6.20
  • 03692 翰森製藥
  • 9.970
  • 目標︰$11.26
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.700
  • 00700 騰訊控股
  • 297.800
  • 00001 長和
  • 40.400
  • 00388 香港交易所
  • 286.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.100
報章貼士
  • 00636 嘉里物流
  • 6.750
  • 目標︰--
  • 09909 寶龍商業
  • 3.190
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 36.000
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/10/2023 12:26  【ＪＰＥＸ】消息：警拘TVB藝員鄭雋熹，累計20人被捕

04/10/2023 07:54  渣打(02888)歐洲再斥1.7億元回購242.1萬股

04/10/2023 09:01  【外圍經濟】新西蘭儲備銀行議息後宣布將指標利率維持在5.5厘

04/10/2023 09:01  《中國要聞》泰國商場槍擊案致中國公民1死1傷，泰總理聯絡中方

04/10/2023 09:06  【國際要聞】少年闖曼谷暹羅購物城開槍2死6傷，一名中國遊客亡

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

04/10/2023 08:36  【大行炒Ｄ乜】星展削新世界逾三成目標，申洲獲升目標評級

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

04/10/2023 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８３１３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>雙櫃台模式懶人包

「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包
人氣文章

新聞>中國故事

【動態調整】地產業成最不穩定因素，機構調整中國經濟增長預測，看淡明年增速
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】眾議院權力地震，美政治亂象冰山一角
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

範斯坦去世，引發加州民主黨「搶位戰」
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

從事銷售行業如何吸客、留住人才？要靠創意包裝、儀式感！兩則網絡趣聞大有啟發
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

從事銷售行業如何吸客、留住人才？要靠創意包裝、儀式感！兩則網絡趣聞大有啟發
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

前度太好，現任甚麼都不及他？愈是喜歡比較，愈無法感受純粹的愛情
人氣文章

Beauty

Dyson人氣Supersonic風筒、Airwrap造型器換上多巴胺色彩！Ceramic Pop系列限定登場，如玩具積木般可愛耐看！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

港島東隱世居酒屋！兩小口的夢想小店：海膽蝦餃子、朴葉焗蠔、藍鰭吞拿魚腩大葱拉麵，每道菜盡是心思之作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中秋．團圓
人氣文章
關係中的分歧點：婚後自慰比床事還要多，是過分被動還是不夠愛？
人氣文章
節日聚餐過後消化不良？4個瑜伽動作幫助消化、緩解胃氣，新手也能做！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 16:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2023 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章雙櫃台模式懶人包04/10/2023
「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包
人氣文章中國故事04/10/2023
【動態調整】地產業成最不穩定因素，機構調整中國經濟增長預測，看淡明年增速
人氣文章FOCUS04/10/2023
【FOCUS】眾議院權力地震，美政治亂象冰山一角
人氣文章財經熱話04/10/2023
美元美債息攀升金價七連跌創7個月低，金價年底前可反彈？金礦如何部署？
人氣文章財經熱話04/10/2023
《午市前瞻》外圍因素影響港股後市 友邦回購利好上望70元
人氣文章大行報告04/10/2023
【大行炒D乜】再有券商降新世界目標價，高盛續籲買入百勝惟微降目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金