「香港夜繽紛」啟動禮今舉行，業界建議辦固定周末市集

政府將推出「香港夜繽紛」活動，香港百貨、商業僱員總會外務總幹事鍾博文在電台節目表示，贊成設立市集。他指，總會早前訪問約1800名會員，近7成支持本港設立市集，當中超過七成半人認為，最吸引市民的項目是飲食，其次項目是零售和表演。



他建議，市集可以在固定時間，例如周末，在旅遊區設立，長遠來說，可以活化廟街及摩羅街等以往較多旅客前往的地點。



廟街商會：夜市須周詳規劃不能太倉促



廟街商會主席陸興發表示，如果只是在街上增設幾個攤檔，並不足以吸引人流，需要有周詳的規劃，例如出售甚麼貨品，不能過於倉促。他又認為，時代已經轉變，夜市亦要有多元化的發展，建議當局在已清拆油麻地停車場大廈附近的甘肅街試行夜市，售賣東風螺、炒蜆等食物，加上唱歌表演等多元化活動。



他承認，廟街售賣的貨品對遊客的吸引力不大，現時人流很少，只有少數來自內地及馬來西亞的自由行旅客到訪，生意不多。



小巴業界料發展夜經濟有助生意額



香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華相信，「香港夜繽紛」活動可以帶旺市面，對小巴交通生意亦有幫助。他說，以往旺區的人流多，部分小巴線經營至凌晨4至5時，但現時晚上8至9時後市面人流就減少，不少小巴線深夜12時就停開。



他又希望當局放寬紅色小巴的禁區，容許進入大型屋苑以及在市集附近停泊；不擔心業界人手不足，相信只要生意回升，自然能吸引已經離開行業的司機回流。

賺文：經濟通採訪組

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