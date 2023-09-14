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《午市前瞻》長錢逢低買惟不急於一時 歐盟加關稅不影響比亞迪

14/09/2023

　　恒生指數半日報17969，跌39點或0.2%，主板成交近425億元。恒生中國企業指數報6234，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報4041，升不足1點。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報319.2元，跌1元或0.3%，成交14.04億元；友邦收報65.75元，跌1.3元或1.9%，成交13.49億元；阿里收報85.3元，跌0.25元或0.3%，成交11.69億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪(01211)；比亞迪收報244.2元，跌3.6元或1.5%，成交10.96億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報122.2元，跌0.9元或0.7%，成交7.83億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

葉尚志：萬八以下宜作長線部署


　　港股市況仍然沉悶，恒指連續幾日於18000大關前徘徊。第一上海證券首席策略師葉尚志接受《經濟通通訊社》訪問時重申，恒指18000以下為「價值位」，周息率會升至超過4厘水平，所以便會吸引長線資金入市。他解釋，恒指短線仍然大有機會再試17500，因為長線資金入市投資以年計，並不急於一時，故只會逢低分注買入，並不會一穿18000就大手入市，故恒指亦難以就此重展升勢。


　　他又指出，投資者亦可參考基金做法，逢低入手，但需要以長線角度，每逢恒指失守18000便可留意部署個別行業如新能源車、AI及體育用品等的龍頭企業股份。


歐盟關稅政策長遠有較大變動空間


　　歐盟委員會主席馮德萊恩宣布將對中國電動汽車發起反補貼調查，《彭博》報道指，歐盟計劃對中國電動車徵收接近27.5%的新關稅稅率，與美國對中國電動車徵收的27.5%關稅稅率看齊。消息引發正開發歐洲市場的比亞迪(01211)昨日尾盤急跌，今早開市一度再跌近4%，失守240元大關，中午收市前跌幅收窄至逾1%。


　　葉尚志直指，歐盟提高關稅稅率暫時對比亞迪影響不大，主要因為比亞迪在歐洲市場佔比不大，現時業務仍集中於內地，故直接影響輕微。他又提到，關稅政策仍處於初步階段，長遠狀況仍有較大改變的可能，故不應過分憂慮。


　　葉尚志指，比亞迪於內地滲透率持續提升，比起其他造車新勢力有更大優勢，故亦是上述每逢恒指跌穿18000時可以部署吸納的股份之一。相對而言，新勢力諸如小鵬(09868)、蔚來(09866)等，甚至近期銷售轉佳的理想(02015)，與比亞迪的十年銷量保證，比亞迪自然具有較高的投資吸引力。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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