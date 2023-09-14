《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來

樓市信貸新政推出，北京市實施「認房不認貸」政策已過一周多，二手房掛牌量迅速增加，目前已經逼近16萬套，較新政出台前增加了8000多套，成交量也大幅攀升。內地中原地產監測數據顯示，北京9月1日發布「認房不認貸」政策，9月2日北京地區二手房成交量達1200套，9月3日成交量達到1400套。新政落地一周，二手房累計成交了5000套左右，接近8月全月的一半。北京住建委官網數據，8月北京二手房成交10960套，按月漲12.8%，按年則降21.3%。

樓巿新政後，在北京一家住房交易中心，中午在門口排起了長長的隊伍等待入內。（黃燕明攝）



北上廣深四個一線城市均積極落實「認房不認貸」政策。政策連夜執行，房產中介迎來「加班潮」。記者接到中介推廣電話的次數近日也大大增加。四個一線城市都是房地產的熱點城市，它們對周邊城市乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的「風向標」作用。



二手房指導價放鬆 高價掛牌房源增加



另一個具「風向標」的信號——曾拉動整體北京樓價上漲的學區房亦見政策放鬆。北京市海淀區29個小區的二手房交易指導參考價已取消，當地房管局工作人員表示，目前進行動態調整，可以按照正常的市場價格對外展示房源信息。



消息傳出後，據鏈家App，北京海淀、西城熱點學區單價每平方米14萬元（人民幣．下同）以上的房源增加，最高超過每平方米17萬元。貝殼找房顯示，海淀一小區在售房源70套，有多套小戶型房源的掛牌價高於此前設定指導價。以該小區一套47.5平方米的房源為例，目前顯示掛牌單價為每平方米17.98萬元，掛牌總價854萬元。



2021年出台，海淀區二手房交易指導價是為抑制學區房熱度。北京的學區房市場曾在2020年四季度至2021年四季度間成交火熱，拉動北京二手房整體上漲，2021年初，「一夜漲價20萬、30萬」的現象出現在海淀區熱門學區房，甚至不乏每平米20萬元的報價，但仍然「一房難求」。



對指導價鬆動後，這些小區房價的走勢會怎麼走？北京房地產業協會官方公益平台「京房字」認為，隨著教改深入、教育均衡化推進、多校劃片等措施落實，房屋的「學區」屬性將愈來愈弱。同時這29個小區中，一大半是「老破小」，在改善型需求佔比愈來愈高的樓市特徵下，後續房價缺乏快速上漲的動力。房產中介也表示，購房者不用太在意指導價，以前高價房雖然對外不展示，但是也一樣賣，不影響交易、一直有成交。現在部分房源放出來後，至少大家能看到真實的掛牌價和成交價。

原來冷清的住房交易中心，在樓巿新政後來辦理業務的人絡繹不絕。（黃燕明攝）



購房心理得到提振 融創豪宅新盤銷情佳



政策利好疊加「金九銀十」旺季周期，不少開發商推出了新樓盤項目，其中包括豪宅項目。近日，位於北京東四環朝陽公園板塊的融創壹號院項目正式開盤，總價3000萬元起。開盤首日，現場有169套成功認購，總認購金額約56.2億元。



「項目是2026年10月交房，期房銷售，一共350套，開盤賣了一半。單價是每平方米12.6萬元至14.35萬元，精裝修交付。周圍的二手房也差不多是這個價。」融創壹號銷售人員說。

陷入流動性風險的融創中國(01918)，推出的北京豪宅項目仍然受歡迎。（互聯網圖片）



豪宅網總經理劉軍表示，對於高端項目而言，一些高淨值客戶一般不會選擇貸款，「認房不認貸」政策影響其實不大，真正有影響的是對購房心理上的提振。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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