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財新：深圳小幅放寬限購令和離婚買房限制

14/09/2023

　　內地樓市面臨下行風險，房價表現較為堅挺的一線城市亦陸續放鬆樓市調控，包括深圳。據《財新》引述知情人士指，深圳悄然放鬆部分樓市限購細則，包括局部放開社保或個稅繳納年限，及放寬離婚買房差別化購房資格等。報道指，深圳主管部門沒有出台明文規定，但相關鬆綁措施已陸續落地，深圳市住房公積金管理中心日前分別召集深圳數家房企人士參加開會培訓。


　　此前深圳規定，深圳戶口人士繳納社保或個稅滿三年方可在獲得買樓資格，非深圳戶口則須滿五年，而且社保或個稅的斷繳期限不得超過三個月。報道指最新措施下調了購房門檻，社保或個稅的斷繳時限最長可達六個月，而且社保與個稅的繳納期限還可以交叉計入，即在社保斷繳期間，購房者只要正常繳納個稅，購房資格不會失效。
　　

　　在離婚買房方面，深圳此前打擊「假離婚」取得購房資格的措施亦已被收回工具箱。新規指離異三年內再婚或復婚，新家庭購房按現有家庭住房套數計算，不再追溯離異前家庭住房情況，而且新規亦容許夫妻離婚時將房產分割登記在無購房資格的一方名下，這樣無購房資格者可通過離婚財產分割獲得房產。
　　

　　報道更指出，針對離異無房一方兩年內購房，深圳郵儲銀行可以按照「首套30%首付比例」收件，市場上已有審批成功個案。
　　

　　不過報道引述一名深圳房地產資深業內人士認為，此次樓市鬆綁細則針對的僅是少數需求，影響範圍有限。

撰文：經濟通中國組

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