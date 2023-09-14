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【收市短打】美國息口未見頂，經濟衰退個個驚？李澤銘：料美國明年年中減息機會增（有片）

14/09/2023

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

 

　　美國8月消費物價指數（CPI）按年升幅加速至3.7%，超預期；核心CPI則按年放緩至增4.3%符預期；數據限制隔晚美股波動，三大指數均維持窄幅上落。李澤銘指，最新通脹數據反映美國明年年中減息機率進一步提升，但仍未排除今年剩下兩次會議加息的可能性。市場另一焦點關注蘋果公司（AAPL）iPhone15系列或受續內地打壓受拖累銷量，連帶股價前景難望樂觀。港股方面，恒指今日（14日）跟隔晚外圍美股走勢維持窄幅上落，當中內房板塊雖接續有政策支持，但銷售數字反映縱有刺激政策亦難在短期內提振民眾買房信心。一旦內房股本輪升浪動力減弱，往後回調力度或較升勢更急更深。新能源車股受歐盟調查所影響同為沽軍目標！他預料板塊的恐慌情緒將於短期內消散，龍頭比亞迪(01211)出口至歐洲車款佔比不多，預料歐盟的反補貼調查對其影響有限，現價反為買入良機。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zQ7OrWUpAwA

 

 

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