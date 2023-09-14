《神州經脈》商務部不滿歐盟啟電動車調查，華為小米紛推新手機

國8月核心CPI環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲下周不會再加息。滬深股市今早（14日）因汽車及消費板塊面臨沽壓，午後半導體板塊跌幅擴大，惟銀行股造好穩盤，滬綜指在悶局下窄幅收升0.11%，報3126.55點，深成指跌0.57%至半個月新低，創業板指挫0.78%，再刷新2020年4月新低。

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交投顯著萎縮，兩市全日成交6658億元（人民幣．下同），按日減少4.6%，是7月24日以來成交新低，而外資外遷趨勢不改，陸股通今日淨流出64.18億元，是連續第三個交易日淨流出。國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在8月淨沽出價值逾145億美元（1058億元人民幣）的中國股票，金額是2015年以來單月新高。

據《路透》引述兩位消息人士稱，為緩解人民幣的貶值壓力，作為非正式「窗口指導」的一部分，人民銀行本周已要求部分大行對結售匯中的部分購匯敞口暫緩在銀行間市場上平倉，以緩解人民幣下行壓力；部分大行被要求持有一定額度的未平倉購匯頭寸，直至達到結售匯敞口限額以上。消息人士還稱，部分銀行被要求鼓勵客戶推遲購匯。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2701，較上個交易日4時30分收盤價升88點子，四連升，創9月1日以來近半個月新高，全日在7.2620至7.2808之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1874，較上個交易日升20點子，四連升，續創9月5日以來逾一周新高。

今日新聞精選

1. 歐盟委員會將對中國補貼電動汽車行業啟動調查。據報有關調查需時約九個月。目前歐洲對來自中國的汽車徵收10%的關稅，據《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國電動車課徵的新關稅稅率接近27.5%，與美國對中國電動汽車徵收的27.5%關稅稅率看齊。中國商務部對此表示高度關切和強烈不滿，敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商。另外，中國商務部發言人何亞東今日用數據駁斥近期一家國外市場機構稱「美歐對華投資正大幅下降」為「不屬實」觀點，指根據商務部的外資統計，2018年美國和歐盟實際對華投資合計為744億元，2022年為860億元，比2018年增長15.6%。今年1-7月，美國、德國、法國、英國、瑞典等國家對華的實際投資仍在增長，總體來看，中國市場對外資仍然保持著較強的吸引力。

2. 美國白宮表示，關注有報道指中國部分政府機構和國企，禁止員工工作時使用蘋果手機。白宮國家安全委員會發言人柯比形容，措施是北京對美國公司的侵略性和不當報復行為，正密切注視事態發展。柯比承認，不完全掌握中方的行動和原因，呼籲北京提高透明度。中國外交部發言人毛寧昨日在記者會上表示，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。

3. 國新辦就「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」舉行發布會，國家發改委副主任叢亮表示，近年積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成了綜合立體的交通網絡，已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯通水平打下了良好基礎。兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。中央台辦副主任潘賢掌稱，要讓台胞「願意來、留得住、融得進、發展好」。福建省委副書記羅東川則表示，支持在閩各類企業特別是台企聘用更多台灣員工，並大力推進落實台胞台企同等待遇等；目前正研究如何讓台胞居住證的應用場景、便利性等方面，達到與大陸身份證一樣的程度。

4. 西北工業大學去年6月公開遭受境外網絡攻擊的消息並報警，經過逾一年調查，中國稱發現更多關於這場攻擊由美國國安部門發起的證據。據《央視新聞》報道，國家計算機病毒應急處理中心和360公司在調查中發現一款名為「二次約會」的間諜軟件，分析報告顯示，該間諜軟件是美國國家安全局（NSA）開發的高技術水平網絡間諜武器，發動網攻的美國國家安全局相關工作人員真實身份已經鎖定。該間諜軟件可實現網絡流量竊聽劫持、中間人攻擊、插入惡意代碼等惡意功能，與其他惡意軟件配合更可完成複雜的網絡間諜活動。調查期間，上千台遍布各國的網絡設備中仍在隱蔽運行該間諜軟件及其衍生版本，並在德國、日本、南韓、印度和台灣地區等地發現被美國國家安全局遠程控制的跳板服務器。

5. 據內媒報道，貝殼找房手機平台昨日突然顯示深圳各個二手房小區近半年的歷史成交均價，而不是政府給出的參考價，不過相關數據很快再無顯示。報道引述接近貝殼找房的人士指，只是公司內部出錯：本來準備放出北京的二手房成交價，結果選錯城市才把深圳的價格放出來了。另據《財新》引述知情人士指，深圳悄然放鬆部分樓市限購細則，包括局部放開社保或個稅繳納年限，及放寬離婚買房差別化購房資格等。

6. 華為Mate X5今早10時08分全面開售，售價由12999元起，銷情相當火熱，網店一上架就「秒光」，不少消費者前往分店買機。Mate X5在9月8日預訂時已引起搶購，也是上線即「秒光」。此外，華為宣布，華為秋季全場景新品發布會將於9月25日下午2時30分舉行，其宣傳視頻稱，「最大的阻力給我們最大動力」。小米公司亦宣布，Redmi Note 13系列將於9月21日晚7時發布，宣傳海報稱之為「全新『體驗小金剛』，中端體驗新高度」。另據德國《世界報》13日報道，歐盟要求成員國禁止中國公司進入移動網絡，惟德國聯邦政府在回覆德國聯盟黨議會小組提問時證實，德國移動網絡運營商仍在使用中國製造商的5G關鍵組件。德國內政部表示，這些使用情況並沒有違反相關法規。

7. 泰國外交部領事司今日發公告指，泰國內閣會議昨日作出決定，對中國及哈薩克兩國遊客實施「免簽5個月」政策。免簽政策從今年9月25日開始，到明年2月29日結束。免簽政策實施期間，允許上述兩國遊客免簽進入泰國，在泰國境內停留的時間不超過30天。

8. 貴州茅台和德芙（Dove）今日雙雙在微博宣布，彼此合作的酒心朱古力將於9月16日上市。據指「茅台朱古力」採用53度貴州茅台酒製作，蘊含醬香和甜香；有經典和減糖兩種口味，分為2顆裝、6顆裝、12顆裝等規格，最低定價為2顆裝的經典口味，每盒35元；最貴為12顆裝的減糖口味，每盒179元。「茅台朱古力」除在天貓等線上渠道發布外，後續還可在茅台雪糕專賣店等線下渠道購買。

撰文：經濟通中國組

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