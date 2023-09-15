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《午市前瞻》降準消息刺激短暫 大市料牛皮 油股宜減持待低再入

15/09/2023

恒生指數半日報18347，升299點或1.7%，主板成交超過530億元。恒生中國企業指數報6369，升94點或1.5%。恒生科技指數報4120，升61點或1.5%。

　　恒生指數半日報18347，升299點或1.7%，主板成交超過530億元。恒生中國企業指數報6369，升94點或1.5%。恒生科技指數報4120，升61點或1.5%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報320.4元，升0.6元或0.2%，成交23.25億元；友邦收報67.1元，升1.55元或2.4%，成交12.16億元；阿里收報87.25元，升1.35元或1.6%，成交11.98億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油(00883)；中海油收報14元，升0.2元或1.4%，成交10.54億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報125.9元，升2.9元或2.4%，成交9.46億元。

 

(網上圖片)

 

聶振邦：降準亦未能提升投資者入市意欲

 

　　人行終宣布降準0.25%，港股反應未算非常熱烈，普遍內銀股半日升幅僅約1%左右；反觀傳統金融股反應更強，恒指半日升近300點，由重磅滙控(00005)及友邦(01299)領頭。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，降準消息刺激短暫，因過去三個交易日大市成交低微，都只有約800億元，反映投資者入市意欲相當之低，預計目前恒指繼續於18500有較大阻力。

 

　　他預期，內房問題將繼續遏抑港股氣氛，如穆迪剛將內房評級展望由「穩定」下調至「負面」，市場對內房仍存有較大戒心，預計下周恒指維持18000至18500水平上落。

 

內銀升幅有限，後市料橫行

 

　　人行降準本應最為受惠的內銀股，半日普遍僅升約1%，跑輸滙控、友邦等金融股，聶振邦指內銀板塊8月下旬以來已累積一定升幅，如建行(00939)已由4元水平回升至現價約4.4元，已累升約一成，同期恒指表現平平，故已大幅跑贏大市。他又提到，雖然人行宣布降準，但市場憂慮中央刺激樓市期間，內銀有可能如上次下調按揭利率一樣需要配合政策，故整體升幅有限。他預計內銀股後市未必會有回調壓力，但會以橫行走勢為主。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

油股破位宜先減持，惟後市有支持

　　中特估概念昨日偷步炒起，油股及中資電訊股昨日抽升，今日降準消息落地後延續上日升勢，中海油(00883)再創新高兼破14元大關，中石油(00857)突破6元大關創8年以來新高。聶振邦指中資油股累積巨大升幅下，現價選擇避險亦合理。

 

　　他指，近期油價強勢，加上即將步入第四季，能源需求提升下，料油價將續有上行動力，相對亦會支持油股走勢。但中海油及中石破位後有一定獲利盤湧現，現時宜先減持，待回調後再次入手；中海油待跌至13元買入，中石油則待跌抵5.5元入手，中石化(00386)走勢相對落後可先持有。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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