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港府開展「香港夜繽紛」活動，惟本地餐飲零售股炒唔起

15/09/2023

　　港府宣布開展「香港夜繽紛」活動，包括逾80個商場舉辦英超亞運直播、電影晚會等活動，並提供餐飲及消費優惠，港九海濱舉辦周末晚間活動，復辦美酒佳餚巡禮等，活動將於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、聖誕及新年，一直至明年初。另部分戲院會推出夜場票價優惠，港鐵(00066)亦提供晚間乘車優惠。雖然有指活動力度是否足夠仍有待觀察，但部分股價低殘的本地餐飲零售股今日(15日)造好，其中大家樂(00341)升逾3%，此類股份可否再留意呢？

 

（政府新聞網新聞短片截圖）

 

逾80個商場直播英超亞運　港九海濱辦周末晚間活動

 

　　財政司司長陳茂波昨日(14日)宣布一系列「香港夜繽紛」活動，包括晚上在超過80個商場舉辦英超賽事直播、杭州亞運會直播、國際搖滾音樂節、戶外露營夜以及電影晚會等新穎活動，商場因應延長營業時間，並提供餐飲及消費優惠，市民可以以優惠票價坐開蓬巴士，行走夜間特別路線。


　　他又指，旅發局會推出「品味全城計劃」介紹本地的餐廳及酒吧，部分人氣餐廳並推出優惠餐單；亦會研究提升廟街夜市氣氛，邀請地區人士研究，在俗稱「女人街」的通菜街、花園街以及深水埗有特色的步行街搞地區活動。海濱體驗方面，會在觀塘、西環、灣仔三個海濱舉行一系列周末的晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動，並會鼓勵全港各區河畔和海濱地方，由地區利用優勢舉辦活動給區內居民參與。　


美酒佳餚巡禮復辦　戲院夜場票價及港鐵晚間乘車優惠

　
　　另陳茂波表示，因疫情停辦的年度大型活動會陸續復辦，包括美酒佳餚巡禮；部分戲院會推出夜場票價優惠；科學館、藝術館、太空館和大館等會推出不同夜晚體驗及活動，並相應將時間延長至晚上10點；大館在未來6個月會有不同晚間文化表演和藝術。此外，節日精彩體驗系列活動，會以節日為主軸，中秋節會在疫情後復辦大坑舞火龍和維園彩燈會，戲棚會有粵劇表演；十一國慶會恢復舉辦國慶煙花匯演；萬聖節、香港繽紛冬日巡禮和年底戶外除夕倒數亦會復辦。明年農曆年宵夜市將恢復乾貨攤位，亦會有農曆年花車巡遊等。

　　港鐵將會推出晚間乘車優惠，乘搭使用已連結MTR Mobile帳戶的成人八達通，於推廣期內搭5次晚上10時半後出閘的車程，可獲一次免費本地車程。旅發局亦會向旅客派發優惠券，以及提供開蓬巴士夜遊特別優惠。市民逢周三晚可免費進入跑馬地馬場公眾席，在賽道旁觀賞主題表演、享受啤酒園和美食佳餚。

 

黃偉綸：活動會有其他環節配合　與內地有競爭惟非零和遊戲

 

　　財政司副司長黃偉綸在電台節目上表示，明白推動上述活動要有其他環節配合，政府會做工夫，包括本月已推出的補充勞工優化計劃，該計劃已接受申請，獲批輸入的勞工最快明年初來港。他稱，難以量化活動成效，相信個別活動將帶動人流增加，目前有86間商場會延長營業時間至晚上10時。他又提到，今次海濱數個場地的主題活動，海洋公園一些夜間活動等，屬以往未曾做過。即使現時已有，如受大眾歡迎活動，都可以繼續舉辦，例如停辦數年的煙花匯演，將會使用新航拍技術；飲食嘉年華亦會有新環節。


　　對於有意見認為不少港人北上消費，政府的活動是否能吸引留港消費，黃偉綸表示，不能否定會有競爭，但這並非零和遊戲，如香港服務、產品質素好，相信市民願意多消費。

 

黃傑龍：本港商戶有主場優勢　活動力度是否足夠有待觀察　

 

　　優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，政府開展「香港夜繽紛」活動的方向正確，因為並非只設立一個夜市，而是帶動整個夜經濟，讓現有商戶獲益。至於力度是否足夠，則要視乎落實後的情況，相信最少不會令目前的夜經濟轉差。另外，今年初疫後剛復常時，生意突然回復得很快，很多商戶人手不足的問題相當嚴峻，現在如果突然有太多生意，也應付不到，而不少僱主仍抱持觀望態度，未必會在現階段聘請外勞。


　　他早前曾建議政府推出夜市消費券，但當局未有接納，他指，如果當局認為現時不適合花巨額派發消費券，他不會有意見，又形容現時的措施某程度上是「刀仔鋸大樹」，各界一同盡力「用誠意搭夠」，而非以金錢堆砌，相信政府會適時投放資源。他又相信現時各方仍在摸索，所有措施都要實時檢討。他承認港人北上消費的競爭強勁，但考慮到要計及交通等因素，本港商戶仍有主場優勢。

 

零售協會：暑假生意與2018年仍有距離　難有足夠人手延長晚上營業時間


　　值得一提，政府統計處早前公布，香港今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年升16.5%，遜市場預期升18%。香港零售管理協會表示，整體而言暑假生意比去年好，但與2018年相比仍有一段距離，維持全年零售銷售按年低雙位數增長的預測。對於夜市經濟，香港零售管理協會執行總監羅振邦認為，由於零售業仍欠缺一成至兩成人手，日常營運已面對一定困難，難以有足夠人手延長晚上的營業時間。

　　另外，旅發局近日公布，受惠暑假旅遊旺季帶動，8月初步訪港旅客數字約為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前(2017-19年相同月份)平均數的84%。今年首8個月，逾2000萬旅客人次訪港，內地客佔逾1600萬人次。

 

何啟俊：活動無新意難吸引市民留港   本地餐飲零售股市值細難引關注

 

　　獨立股評人何啟俊指，現在一出街都可見很多空置商舖，雖然本港失業率極低，市民可支配收入增加，但因股市樓市疲弱，失卻財富效應，市民消費都會較審慎，亦愈來愈多人喜歡北上消費，始終內地商品及服務性價比高，加上新品牌湧現，新鮮感及吸引力十足。另方面，中央推出刺激消費政策，加上人民幣貶值，令內地訪港旅客人數減少，逗留時間短。至於今次港府推出的「香港夜繽紛」活動大多「換湯不換藥」，如美酒佳餚巡禮及西九音樂會等都沒甚新意，難吸引市民留港消費。商場派優惠券及舉辦促銷活動料亦只會起短暫刺激作用，難令銷售額大升。

 

　　何啟俊又指，本地餐飲零售股大多市值細，盈利增長前景只算平穩，在市況低迷下難吸引投資者，大市若有似樣反彈，投資者都會揀買騰訊(00700)及美團(03690)等重磅股。其中周大福(01929)雖為藍籌，但九成收入來自內地，很難當作本地零售股；九置(01997)雖擁海港城及時代廣場，股價也如其他地產股般低迷；領展(00823)商場較民生化，而「夜繽紛」活動主要針對旺區及旅遊區，且加息周期不利領展此類房託基金。

 

　　本地餐飲零售股今日表現各異。餐飲股方面，大家樂升3.17%收報9.44元，大快活(00052)跌0.91%報10.84元，敘福樓(01978)升0.91%報1.11元，譚仔國際(02217)跌1.27%報1.56元，太興(06811)無升跌報0.97元。零售股方面，莎莎國際(00178)升1.75%報1.16元，佐丹奴(00709)升2.21%報2.78元，周大福升1.44%報11.26元，周生生(00116)升1.59%報9.56元，六福(00590)跌0.25%報20.15元，東方表行(00398)升1.43%報4.26元。至於商場收租股，領展升1.47%報37.85元，九置跌2.03%報31.4元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此


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