百勝中國擬斥30億美元派息回購，大行齊唱好可看高一線？內需股仲有咩選擇？

百勝中國(09987)上周舉辦2023年投資者日，提到力爭在未來3年實現每股盈利雙位數年均複合增長，並計劃斥約30億美元派息及回購股份以回饋股東，集團又將今年淨新增門店目標提高至1400至1600家，獲多間大行唱好。百勝股價走勢向來比其他內地餐飲股強，不知可否吼位買入呢？另外，內地上周五(15日)公布8月社會消費零售總額同比增4.6%勝預期，當日內需股普遍造好，不知除百勝外有沒有其他選擇呢？

（百勝中國網頁截圖）

冀未來3年每股盈利雙位數複合年增長 提高今年新增門店目標

百勝中國上周四(14日)在西安舉辦2023年投資者日活動。集團指力爭在2024至2026年間，系統銷售額和經營利潤高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利雙位數年均複合增長，並計劃以季度派息和股份回購形式向股東回饋約30億美元，較過去3年股東回饋金額翻倍。



集團又指，儘管面臨短期經濟逆風影響，但集團復甦軌迹仍然穩定，預期今年全年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在2019年水平的90%左右，今年淨新增門店目標從之前的1100至1300家提高至1400至1600家。集團會加速門店網絡擴張、推動銷售增長及提升利潤的各項戰略舉措，計劃到2026年門店數量達到2萬家，其中肯德基保持每年1200家以上淨新增店數，必勝客保持每年400至500家淨新增店數，Lavazza由逾100家在未來3至5年增至1000家。至於未來3年總資本支出約為35億至50億美元。

料今年同店銷售額穩步復甦 透過與加盟商合作拓展業務

另外，百勝中國首席執行官屈翠容表示，內地旅遊及經濟方面恢復得不錯，集團食物質素佳、性價比高，具有競爭力，預期今年集團同店銷售額將持續穩步復甦，會恢復至2019年水平約九成。首席財務官楊家威表示，今年業績比去年好很多，中國消費者增加，雖然短期經濟情況較難預計，但對中長期經濟情況有信心。





屈翠容表示，集團透過靈活的門店形式及與加盟商的合作，將在更多的地區拓展業務布局。集團對於加盟商要求很高，例如需要有經驗、獲得集團充分的信任等，當中中石化、中石油集團就是當中的加盟商。被問及今年會否有收購計劃，屈翠容指，集團持開放態度，但認為可以選擇的不多，由於收購後的整合成本較高，兩間公司的文化、地點、重點等不同因素影響，作出收購計劃並不容易。



摩通：今年開店目標增三成 將目標價升至602.73元

摩通發表研究報告指，百勝中國目標2026年前門店數目達2萬間，2024至26年間，系統銷售和營業利潤有中高單位數至雙位數增長，每股盈利有雙位數增長。集團2023年開店目標提高30%至1400至1600間，當中15至20%為加盟店，集中在偏遠地區或交通交匯處；又料2024至26年會透過派息及回購，向股東派發30億美元，意味著2026年的股本回報率由今年的14%升至20%。預期2023至26年的銷售額及盈利的複合年增長率分別達14%及17%，將目標價由584.54元上調至602.73元，予「增持」評級。

花旗指，百勝中國管理層預料今年的同店銷售將達到2019年約90%的水平，計劃到2026年門店數量達到2萬家，3年間系統銷售額和經營利潤高單位數至雙位數的年均複合增長，並計劃以季度派息和股份回購形式向股東回饋約30億美元，並可能增加每年的股息和/或股票回購。集團計劃未來3年的總資本支出約為35億至50億美元，以支持未來增長和加強競爭護城河。集團長遠目標是通過保持穩定的食品成本、更好的勞動生產率、更低的佔用率和其他費用，以維持並逐步提高其利潤率，維持對其美股和港股「買入」評級，美股目標價73.07美元。

美銀：投資者日或成短期催化劑 予目標價582元

美銀證券指，百勝中國的RGM2.0戰略，傾向於疫情後的增長、對利潤率擴張的承諾以及提高股東回報，亦展示了其高質量的管理和卓越的營運能力。百勝中國具有稀缺價值(Scarcity Value)，前提是其穩定增長和更好的長期可見性；鑑於其作為全球領先企業的地位，有利的股東結構和全球長期支持，料在最近的股價調整後，投資者日可能會成為其短期催化劑，維持其美股目標價75美元，港股目標價582元，維持「買入」評級。

摩根士丹利表示，對集團資本開支計劃的看法正面，又以派息及回購股份回饋股東，涉及約30億美元，有望令派息保持雙位數增長，因此將目標價由593.35元升至594.95元，評級「增持」。高盛認為，百勝上調指引及未來3年每股盈利預測有驚喜，而2萬間開店目標遠高於該行預期，看好公司是少數於經濟疲弱下仍然樂觀擴充的餐飲企業，相信公司市佔率會穩步提升，現時估值吸引。

內地8月社會消費零售總額增4.6%勝預期 統計局：服務消費明顯擴大

另值得一提，國家統計局上周五公布，8月社會消費品零售總額37933億人民幣，同比增4.6%，為3個月最高，勝於預期增3%，比上月加快2.1個百分點；環比增長0.31%。首8月零售總額同比增長7%，保持較快增長。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，服務消費明顯擴大，為消費增長提供了有力支撐。下階段，接觸型服務業有望保持較快增長。儘管居民消費潛力釋放面臨一些制約因素，但是中國經濟持續恢復，就業形勢總體穩定，有利於居民增收，提高居民消費能力和消費意願。各地積極推出促消費政策，市場供給品質逐步提高，這些都為擴大消費創造了有利條件。



溫鋼城：百勝宜回至410元以下才買 不如吼攜程貓眼娛樂

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城指，百勝中國相比其他餐飲股股價表現較好，而之前由300元升至逾500元，稍有回調也合理。集團經營較靈活，店舖各有特色，比買入火鍋股好，但回至410元以下才吼較佳。另外，內地人冬天食火鍋也會飲下啤酒，而潤啤(00291)現價僅21倍市盈率，與以往40、50倍差得遠，可待回至43.8元買入，惟50天線約47.3元阻力較大，47元可食胡，若作長線部署要待企穩50天線，期望往後重上55元。

溫鋼城又指，中央常叫人「食多啖、飲多支、著多件」，亞運又快到，但餐飲及體品股股價近日卻全下試近期低位，內地民眾明顯喜歡有經歷的東西多於購物飲食，故旅遊相關股及戲院股表現好，其中攜程(09961)業績理想，預期今年盈利增長逾5倍，估值亦不貴，現時股價只是整固，隨時再升過，或能突破330元，而炒作「十一黃金周」一般一星期前開始，臨假期完結可能重上高位。另貓眼娛樂(01896)雖已升至2021年時高位，但預期今年盈利增長達5.8倍，明年仍料有兩成增長，預測市盈率也僅14倍，臨近黃金周股價難回落，可分段買入。

百勝中國今早(18日)升0.84%收報455.8元，連升6日，累升12.05%。其他內地餐飲股普遍下挫，海底撈(06862)跌2.34%報20.9元，九毛九(09922)跌1.68%報11.74元，呷哺呷哺(00520)跌1.45%報3.41元，奈雪的茶(02150)跌1.27%報4.67元。其他內需股表現各異，安踏(02020)升0.06%報90.1元，李寧(02331)升0.42%報36.2元，潤啤跌1.44%報44.6元，青啤(00168)跌0.54%報64.75元。另攜程跌0.49%報283元，貓眼娛樂升0.84%報11.94元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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