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《午市前瞻》恒指料20天線上下300點上落 恒大或配股還債

18/09/2023

　　恒生指數半日報18001，跌181點或1%，主板成交逾453億元。恒生中國企業指數報6244，跌65點或1%。恒生科技指數報4025，跌52點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報316元，跌1.2元或0.4%，成交24.38億元；阿里收報85.1元，跌1.15元或1.3%，成交15.46億元；友邦收報65.75元，跌0.8元或1.2%，成交12.2億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報122.5元，跌1.8元或1.4%，成交7.51億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(恒大網頁截圖)

 

張智威：大市跌至17800時可吼理想

 

　　恒指過去五個交易日均曾跌穿18000，但都可成功企穩在該位以上收市，目前又在18000點上下爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指近期都在20天線約18100爭持，他預計恒指於20天線上下200至300點區間上落，故約於17800可嘗試部署入市。

 

　　他點名理想汽車(02015)為於大市區間低位可以部署的股份，因其銷售良好兼毛利較高，看好後續增長加快，建議大市回落時，待股價於回落至155元支持水平時可以考慮入手。他又提到，整個汽車板塊都會跑贏其他行業，整體發展不錯，不過較為留意上述的理想和比亞迪(01211)。

 

恒大投機性極高不宜入手


　　內媒報道指，恒大(03333)旗下恒大財富有多人被深圳巿公安採取刑事強制措施，當中包括恒大財富的法定代表人兼總經理杜亮。報道提到，恒大財富及關聯方違法歸集資金形成內部資金池，違反合同約定錯配產品投向、期限，造成廣大投資者損失，並引述熟悉情況的人士認為，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。


　　恒大股價今早低開近10%後，跌幅一度擴大至近20%，但隨後又一度倒升近10%。張智威指恒大未必再會急跌，推測恒大或有可能如碧桂園(02007)等房企一樣，配股予債權人作為償債之用，故相關方面不會讓股價過低。不過他指出，恒大股份投機性極高，現時公司仍然資不抵債，不建議貿然入手。

 

融創有望再試3元  可按個人胃口部署


　　另一高危內房股融創(01918)自從獲納入港股通以來，股價由1元以下一度升至3元以上。最新公告指公司計劃對海南瓊海一個房地產開發專案進行分拆開發，與合作方各自運行發展規劃。消息刺激股份成交急增，股價一度升超過17%。張智威指融創比起上述恒大及碧桂園情況較好，但整體負債仍然高企。他指股價早前已於3元以上水平受阻，預計目前有機會再挑戰該位，上升空間約一成，是否值博須按個人風險胃納而定。

 

 恒大周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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