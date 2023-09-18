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8月客運數據對辦兼臨近十一黃金周，內地三大航卻炒唔起，不如吼旅遊及濠賭股

18/09/2023

　　內地三大航空公司先後公布8月客運數據，其中國航(00753)及東航(00670)8月載客量均同比增1倍，南航(01055)則升近82%，國航及東航客運運力投入亦倍升，不過股價卻持續疲弱。今年內地十一國慶黃金周連中秋共放8日長假，或可趁其仍未炒起低吸。若認為三大航仍處於虧損不值博，也可轉吼其他黃金周概念股如旅遊股及濠賭股。

 

（Shutterstock）


國航東航8月載客量均同比增1倍　南航升81.7%

 

　　國航8月乘客量約1327.3萬人次，比去年同期增加約1.07倍，比7月升3.7%。8個月乘客量約8464萬人次，升約1.5倍。8月客運運力投入同比升1.06倍，環比升1.9%；旅客周轉量同比升約1.4倍，環比升3.6%。平均客座率76.6%，同比升9.5個百分點，環比升1.2個百分點。

 

　　東航8月載客量約1169.1萬人次，同比增長1倍。8個月載客量約7514萬人次，同比增長1.5倍。8月客運運力投入同比升99.06%；旅客周轉量升1.3倍，客座率為77.57%，同比升10.56個百分點。

 

　　南航8月載客量約1417.6萬人次，環比升1.6%，同比升81.73%，而首8月載客量約9312.1萬人次，同比增長約1.02倍。
8月客運運力投入同比升71.42%，旅客周轉量同比升約1.01倍，客座率80.89%，同比升11.97個百分點。

國慶長假國內遊產品預訂量增近6倍　出境遊增逾20倍


　　內地《第一財經》報道，今年中秋連上國慶假期，是年內最長的法定節假日，出遊需求增加，據攜程(09961)、同程(00780)、飛豬等旅遊企業數據，國慶節假期的國內遊產品預訂量按年增長近6倍，出境遊產品預訂量按年增長超過20倍。酒店、跟團遊、景區門票、租車等多個國內遊類目預訂量已遠超2019年同期。出境遊人次將刷新年內高峰，國際機票、國際酒店的預訂量遠超去年黃金周全程。


　　另攜程報告指，杭州舉辦亞運會，「十一」整體訂單預訂量按年增長超過5倍，其中機票預訂量按年增長近5倍，酒店預訂量按年增長超過8倍。而由於放假時間較往常長，本次黃金周長線遊市場增長迅速，跨省遊訂單佔比達73%，較去年同期升10個百分點，近20%用戶選擇連住3天及以上。飛豬數據顯示，亞運會期間飛往杭州的國際機票預訂量按年增長超過20倍，杭州賽事場館周邊的酒店預訂量按年增長超過3倍。

 

花旗：濠賭股黃金周前呈吸引買入機會　首選銀娛次選金沙


　　花旗發表最新報告指，其9月行業調查顯示，高端中場顧客的平均投注額打破季節性規律，保持在20314元，與2019年9月相比增長58%，而所有中場顧客似乎都沒有受到內地經濟或天氣現狀的影響。整個澳門的平均最低投注額持續上升，9月約2123元，較8月約2063元上升。在國慶黃金周到來前，澳門賭業股呈吸引買入機會。花旗維持對賭業股樂觀看法，首選銀娛(00027)，然後依次為金沙中國(01928)、美高梅(02282)及新濠博亞、永利澳門(01128)，最後為澳博(00880)。整個板塊現估值相當於預測2024財年企業價值對EBITDA倍數約8.7倍，並不高昂，較歷史均值低出超過一個標準差。

 

　　《澳門電台》報道，澳門旅遊局稱，今年內地十一黃金周中秋連國慶共8天假期，希望期內訪澳旅客數字回復至日均逾10萬人次，當局會不斷開展評估和準備工作。旅遊局副局長許耀明表示，8月錄得今年以來最高旅客數字，日均訪澳旅客逾10萬人次，復甦程度比較理想；9月初因颱風和天氣反覆，影響旅客出遊意欲，而近期日均旅客約7萬人次，預料9月客量平穩。

 

工銀國際紀春華：相信部分聰明錢已開始布局黃金周相關主題

 

　　工銀國際研究部策略分析師紀春華看好黃金周相關股，他指今年十一黃金周或延續旅遊行業復甦趨勢，亞運會疊加國慶中秋長假，相信將對酒店、景區、餐飲等旅遊消費板塊產生直接的拉動作用，港股相關旅遊標的也能夠受到行業利好帶動。隨著近期中央密集發布政策，港股市場情緒也有所改善，相信部分聰明錢已開始提前布局十一黃金周相關主題。

 

　　不過，花旗近日發表報告指，人民幣兌美元貶值，對於在香港投資中資股的海外投資者十分重要，因為公司盈利以人民幣賺取、但股價為港元。在中國政府傾向貨幣寬鬆而美國聯儲局收緊政策時，相信人民幣貶值趨勢持續，短期而言，人民幣貶值對資源股最正面，因為金屬銷售以美元計價，而對有收入來自海外的航空股，以及部分綜合企業則最負面，因後者歐元或美元計價債敞口較大。

 

林嘉麒：東航南航估值低可小注買入　惟攜程銀娛更值博

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，內地三大航空公司8月載客量繼續急升不令人意外，9月料持續改善，但載客率需達更高水平才有錢賺。而近期航空股亦受制油價高企，且其負債高，人幣走弱需還更多美元息，美息高企下外匯壓力大，買飛機也要以美元找數，價錢更貴。不過，隨著十一黃金周臨近，三大航股價卻仍處年內低位，而航空股市帳率(PB)在2倍以下算是吸引，其中東航及南航僅1.4至1.5倍，可考慮買入，但只宜小注。

 

　　林嘉麒續指，若炒作十一黃金周，旅遊相關股如攜程及華住集團(01179)，以及濠賭股如銀娛(00027)更值博。攜程及銀娛至少已有錢賺，航空股卻仍處於虧損。其中攜程現價市盈率20倍，約280元可買入，但以現時市況難升至9月高位近330元，暫只可上望310元。至於銀娛，其酒店訂房已爆滿，惟股價仍於牛熊線爭持，50元以下可吸納，上望53至54元。

 

　　航空、旅遊、體品、餐飲股今日均表現一般，國航跌1.06%收報5.61元，東航無升跌報2.76元，南航跌0.5%報3.98元；攜程跌0.63%報282.6元，同程旅行升0.11%報17.6元，華住集團跌2.32%報31.65元；李寧(02331)跌0.69%報35.8元，安踏(02020)升0.11%報90.15元；海底撈(06862)跌2.8%報20.8元，九毛九(09922)跌3.35%報11.54元。部分濠賭股表現佳，銀娛升1.78%報51.4元，美高梅升3.33%報10.54元，永利澳門升1.93%報7.93元，惟金沙跌0.2%報25.6元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


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