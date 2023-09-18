《神州經脈》APEC「習拜會」待定，中證監擬規範分紅，人幣跌

滬深股市周一（18日）早窄幅低開，開市後5分鐘內滬綜指跌幅快速放大至0.6%，穿三千一關，不過隨著汽車、白酒、家品等板塊拉漲，滬指很快便收復失地，半日收升0.03%，午後滬指保持窄幅上落直至收市，總結全日升0.26%，報3125.93點，深成指升0.55%，創業板指升0.89%。

（資料圖片）

兩市全日成交6985億元（人民幣．下同），較上日（15日）減少3.2%，陸股通淨流入28.29億元，中斷連續四日淨流出趨勢。



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一低開低走，收報7.2920，較上個交易日4時30分收盤價跌229點子，止五連升，創9月8日以來逾一周新低，全日在7.2757至7.2938之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1736，較上個交易日升50點子，六連升，創8月14日以來逾一個月新高，上個交易日報7.1786。



今日新聞精選



1. 外交部發言人毛寧周一主持例行記者會，被問到中方領導人是否計劃參與今年11月在美國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會時回應稱，中方很重視APEC作為重要的多邊經濟合作機制的作用，願同各方一道推動今年的會議取得積極成果，「關於中方與會的情況，如果有消息我們會實時發布」。另據中國外交部網站，外長王毅16至17日在馬耳他與美國總統國家安全事務助理沙利文舉行多輪會晤，雙方就穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。而外電引述知情人士指，沙利文與王毅會談的主要任務，是確保年底APEC峰會上有「習拜會」。此外，王毅周一起至至21日應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫邀請，赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。



2. 全國人大近日公布的《十四屆全國人大常委會立法規劃》明確，在財稅領域，增值稅法、消費稅法、關稅法等將在本屆人大常委會任期內提請審議；而備受關注的房地產稅立法和個人所得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。多位財稅領域專家表示，暫緩房地產稅立法，則更多考慮到國內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎；但長遠看，上述稅種立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。



3. 中證監近期擬對《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》等一系列規則進行修改，擬引導上市公司提高分紅水平，包括對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅、推動進一步優化分紅方式和節奏、讓分紅好的公司得到更多激勵，同時加強對超出能力分紅企業的約束等；對於資產負債率偏高且經營現金流不足、存在持續經營風險，但持續高比例分紅的上市公司，要求詳細披露分紅方案合理性及對公司生產經營的影響。



4. iPhone 15系列新機在內地開售成績不俗。據報道，在15日發售時間晚上8時後的10分鐘內，蘋果網站一度癱瘓。在天貓Apple Store官方旗艦店，開售一分鐘內，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max售罄。天貓負責人說，開售後半小時，補貨了九次。在美團外賣上，iPhone 15系列預售30分鐘的銷售額突破2億元。



5. 據報道，隨著3.5%利率的保險產品全部退出市場後，整個保險行業已經進入「3.0%時代」。根據同業交流數據顯示，8月銀保渠道新單期交保費僅82億元，同比減少60%。有業內人士指出，對比7月或者上半年，8月保費下滑的比較嚴重，預定利率上限3.5%等傳統壽險產品的停售是主要原因。



6. 市場近日頻傳深圳放寬甚至取消離婚買樓限制的消息。內媒引述深圳市住房公積金管理中心工作人員強調，該項政策確實在優化，即離婚後只要一方重組了家庭，無論是再婚或復婚，都不會再追溯其此前離異時擁有住房情況，會按現有家庭實際擁有房屋的套數去審核其購房資格。不過，離婚後的單身人士購房，仍要追溯其離異前的房產套數情況。相關政策目前仍在前期優化中，尚未發布，當前購房資格的審核仍要以具體審核結果為準。



7. 中國民政部網站公布，今年第二季全中國結婚登記178.1萬對，較上季減少36.6萬對或17%，而離婚登記67.6萬對，按季卻增加3.5萬對或5%。與去年第二季相比，兩項數據分別同比增加15.6萬對、17.8萬對，不過去年同期中國多地採取防疫封控措施，對結婚和離婚登記數字產生異常影響。



8. 北京市統計局發布，1-8月，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比下降1.1%（剔除新冠疫苗生產影響，增長3.2%）；全市市場總消費額同比增長8.9%；全市固定資產投資（不含農戶）同比增長5.6%。1-8月，北京市房地產開發企業房屋新開工面積764.9 萬平方米，同比下降33.3%；新建商品房銷售面積693.5萬平方米，同比增長12.2%。1-8月，北京市房地產開發企業到位資金為3503.8億，同比增長4.5%。

撰文：經濟通中國組

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