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百勝中國料全年同店銷售額穩步復甦，對中國經濟有信心

18/09/2023

　　百勝中國(09987)上周在西安舉行傳媒見面會。首席執行官屈翠容表示，內地旅遊及經濟方面恢復得不錯，集團食物質素佳、性價比高，具有競爭力，預期今年集團同店銷售額將持續穩步復甦，會恢復至2019年水平約九成。

 

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肯德基已拓展至88個城市約540家餐廳，必勝客拓展至10多個城市50多家餐廳

 

　　首席財務官楊家威表示，今年業績比去年好很多，中國消費者增加，雖然短期經濟情況較難預計，但對中長期經濟情況有信心，集團未來三年計劃開2萬家門店。

 

　　楊家威在投資者日活動指出，集團目標到2026年開設2萬家門店，關鍵驅動因素包括中國經濟增長、靈活的商店格式、特許經營擴張、多品牌組合等，而維持並逐步提高利潤率目標，潛在挑戰包括商品通脹、工資通脹、勞動力可用性。

 

左：首席執行官屈翠容屈翠容　右：首席財務官楊家威

 

　　屈翠容表示，過去疫情三年存在很多不確定性，感恩現在有機會正常做生意，短期內經濟信心雖然一般，但企業會持積極正面態度，將挑戰變為機遇。集團會繼續控制投資、營運成本，例如透過不同策略，將搬遷、裝修店舖的時間縮短等，以控制營運成本。

 

　　屈翠容表示，集團透過靈活的門店形式及與加盟商的合作，將在更多的地區拓展業務布局。她透露，集團對於加盟商要求很高，例如需要有經驗、獲得集團充分的信任等，當中中石化、中石油集團就是當中的加盟商。首席財務官楊家威補充，集團是以自有資金開店，與加盟商合作的其一目的是希望能讓店舖長期發展。

 

大會提供圖片：西安物流中心會管理自身以外的三個分倉，分別是甘肅蘭州倉、新疆烏魯木齊倉、西藏拉薩倉,支持百勝中國西北5個品牌

 

對收購持開放態度

 

　　肯德基採取策略加盟的方式，包括渠道加盟，如高校、醫院、油站等，以及小鎮和偏遠地區加盟合作，以便加快這些地區的開店速度和管理效率。屈翠容表示，集團在這些地方開店成本會很貴，透過加盟合作的方式，可更好地掌握當地市場。

 

　　被問及今年會否有收購計劃，屈翠容指出，集團持開放態度，但認為可以選擇的不多，由於收購後的整合成本較高，兩間公司的文化、地點、重點等不同因素影響，作出收購計劃並不容易。
　

 

餐廳門口設置「餘量食物領取站」等形式，免費分享給有需要居民

 

透過推廣不同優惠靈活調節價格

　
　　屈翠容指出，上海、華東等城市的店舖密度較高，鄉鎮城市發展策略是繼續開店，而在商圈的店舖商品價錢則不可以太貴，因為要有競爭力，價錢和一般城市的商品價錢，會控制在不超過約三成。

 

　　她表示，不同地方的營商方法和情況都有不同，小城市店舖情況就是薪金較低，銷售會較少，另外顧客對產品要求方面都有不同，大城市的顧客會追求效率，小城市顧客則相反，反而會追求較低的產品價格，所以集團會透過推廣不同優惠靈活調節價格，例如小鎮、下線城市會推廣較多優惠。

 

冀建立消費者忠誠度

 

　　楊家威表示，疫情後看到消費者模式有改變，其中消費者在外送外賣方面需求增加，用手機叫餐、在家消費也可見增長。集團經營餐廳，希望能與每一個合作夥伴共贏，也希望和消費者共贏，集團會盡力節省更多的成本，然後再回饋客戶，冀在獲得合理的利潤情況下，建立消費者的忠誠度。

 

撰文：經濟通記者鄺錦蓉

 

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