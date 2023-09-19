林作被捕 | JPEX懶人包(不斷更新)

自9月13日證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處，隨後事件持續發酵，昨日(18日)起更出現多人被捕情況，包括網紅林作、陳怡等人。本網為讀者製作「JPEX懶人包」，為讀者一覽JPEX事件發生過程。





2023年9月13日:

（圖片來源：SFC）

證監會表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，所使用的手法存在眾多可疑之處。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。



同時，證監會列舉「JPEX」6大可疑之處，包括部分產品提供極高回報、網站內容與事實不符。



2023年9月13日:



JPEX無法提取資金，JPEX將提款額度最高限制1000 USDT美元穩定幣，同時提幣手續費改至999 USDT，即散戶最多僅能出金1美元。證監會回覆傳媒查詢時表示，會轉介警方跟進。

(網上圖片)



而曾為JPEX合作夥伴的林作及幣少迅速發文「割席」，曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，在社交平台發帖文指，今日OTC將不會進行任何工作；「幣少爺」黃鉦傑，亦於其社交平台發文「割席」。他發表聲明指，以後不會再提及證監會指示所提及的交易所，惟點位分析依舊定期分享。



2023年9月15日:



JPEX與證監會發生「羅生門事件」，JPEX於14日發聲明，鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。不過，證監會回應查詢時稱，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸；由於事件可能涉及欺詐，證監會已向警方轉介案件。



2023年9月18日:



上午09:30



「JPEX」宣布，將於今日凌晨零時，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益。



上午10:30



警方拘捕網絡KOL林作，涉嫌與早前證監會點名警告的虛擬資產交易平台JPEX案件有關。警務處處長蕭澤頤表示，警方接獲證監會轉介，指JPEX懷疑涉及詐騙；共接獲至少83人報案，涉款約3400萬元，案件由警方商業罪案調查科跟進。



下午12:20



有立法會議員接獲約30名投資者求助，估計合共涉款逾億元。



下午15:40



另一名涉嫌經營加密貨幣找換店的網絡KOL陳怡亦涉案被捕。網上流傳圖片，可見陳怡位於永安廣場的辦公室被圍封，有商場職員在外把守。據悉，有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東(東記)位於堅尼地城辦公室調查。有消息指，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕林作和陳怡，逾千人報案。



下午19:18



虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。截至今日下午2時，警方共接獲1408人就事件報案，涉款約10億元。警方指，不排除有更多人被捕。

立法會選委界議員吳傑莊接獲代表一批投資者的30宗求助，涉及金額逾億元。有投資者指3月開始投資JPEX以來未有領取收益，直至證監會上周出聲明指JPEX未獲發牌後，就再不能領取收益(即出金)，損失金額達六位數。



下午20:00



JPEX發表聲明指，政府宣布未來發展WEB3.0項目時，平台一直與香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)保持溝通，但證監會卻並未實踐承諾，對JPEX卻不斷施以不公平的對待；證監會發表一份針對JPEX的聲明後，導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金，並出現經營困難的情況；而平台亦曾向證監會索取指引，但證監會則回覆指已交由警方處理。



JPEX表示，對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望，認為證監會態度偏頗，未實踐一個公平公正的監管角色。並強調公司緊急提幣申請的專責小組，仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。



2023年9月19日:



行政長官李家超出席行會前見記者指，很關注虛擬資產交易平台JPEX的案件，警方已作出拘捕行動，他已要求證監及警方今日下午會見傳媒，向市民和傳媒講解事件。



李家超表示，就虛擬資產發展，特區政府的政策是要有有效的監管制度保障投資者，有關資訊發放要公開透明，並重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握這些資產的風險和運作情況。JPEX事件反映監管的重要性，投資者必須投資在受監管、有牌的交易平台。

（不斷更新）

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