《神州經脈》中國再減持美債，A股成交低迷，十個境外錢包可掃碼

滬深股市今日（19日）悶市收場，小幅低開後，滬市在石油、金融股支持下半日勉強收升，惟午後表現呆滯，最終全日收跌0.03%，報3124.96點，深市低開低走，科技股跌幅大，深成指收跌0.73%，創業板指跌0.88%。全日成交金額6350億元（人民幣．下同），不但較上日減少9%，更創今年1月18日（6358億元）以來的年內新低。外資今日透過陸股通淨流出超過37億元。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後持續走低，收報7.2943，較上個交易日4時30分收盤價小跌23點子，兩連跌，續創9月8日以來逾一周新低，全日在7.2850至7.2988之間波動。人民幣兌美元即期日內成交量上周三起持續低於200億美元，為8月日均的一半水平，今日繼續維持在150億美元下方。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1733，較上個交易日升3點子，七連升，續創8月14日以來逾一個月新高，上個交易日報7.1736。

今日新聞精選

1. 國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。韓正表示在會見布林肯時表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。美國國務院表示，布林肯與韓正進行了坦誠和建設性的討論，雙方會面時還談及台灣、俄烏戰事和北韓等議題。

2. 中共中央政治局委員、外長王毅應邀昨起訪問俄羅斯4天，出席中俄第十八輪戰略安全磋商。王毅昨抵達莫斯科後與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅表示，中俄合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右；面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應展現大國擔當，繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義。拉夫羅夫表示，針對國際局勢劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調協作，共同維護國際關係基本準則。拉夫羅夫並讚賞中方就烏克蘭問題發表的立場文件，又稱俄方將繼續對談判對話持開放態度。

3. 美國財政部公布的數據顯示，中國7月減持136億美元美債持倉，持有規模減至8218億美元，為連續第四個月減持美國國債，持有規模續創十四年來最低。前次持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。日本7月增持69億美元美債，規模增至1.11萬億美元，仍為最大的美國國債海外持有者。至於第三大持有國英國，則減持99億美元美債至6624億美元。

4. 內媒指，監管將下調銀行渠道保險的保險手續費率，具體下調幅度和執行時間尚不確定，預計可能會從目前的40%下降至14%，降幅超過六成，而調整時間預計在9月底。報道並引述銀行內部人士指，當前銀行銷售保險產品的手續費太高，在行業整體降費落地後，銀行的中間業務收入壓力會更加凸顯。

5. 據中國汽車工業協會統計分析，8月乘用車產銷同比環比錄得雙增長。今年8月，乘用車產銷分別完成227.5萬輛和227.3萬輛，環比分別增長7.5%和8.2%，同比分別增長5.4%和6.9%。今年1-8月，乘用車產銷分別完成1567.2萬輛和1564.3萬輛，同比分別增長5.9%和6.7%。

6. 國家金融監督管理總局今日發布提示，指當前虛假網絡投資理財類詐騙案件頻發，呼籲廣大消費者高度警惕此類詐騙，謹防財產損失。有關提示列出三種常見的虛假網絡投資理財類詐騙途徑，包括：以「保本高息」虛假宣傳吸引消費者；以「專家內幕」虛假消息誘導投資；以「投資返利」虛假平台轉移資金。國家金融監督管理總局強調，市場不存在「保本高息」理財產品，2022年1月1日正式實施的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》規定了金融機構開展資產管理業務時不得承諾「保本保收益」，呼籲消費者不要貪圖「一時便宜」因小失大，要樹立科學理性的投資理財觀念，切忌僥幸心理、賭博心態。

7. 螞蟻集團表示，「服務亞運計劃」再升級，通過Alipay+新增支持亞洲7個境外錢包在國內支付消費。全球遊客入境使用支付寶或10個境外錢包中的任意1個，均可像本地人一樣掃碼消費。早於2022年，螞蟻已有AlipayHK（香港）、Touch'n Go eWallet（馬來西亞）和Kakao Pay（韓國）3個亞洲區電子錢包。此次新增的7個境外錢包，包括：mPay（中國澳門特別行政區）、Hipay（蒙古）、Changi Pay（新加坡）、華僑銀行（新加坡)、Naver Pay（韓國）、Toss Pay（韓國）和TrueMoney（泰國）。

8. 市場近日盛傳，多個城市突然收回首套房兩成首付政策，甚至上調二套房貸利率。《上海證券報》今日引述招商銀行江蘇蘇州某個人貸款中心人士稱，近期的確對二套房房貸利率確進行了調整，自16日起該行二套房執行利率為4.5%，首套房房貸利率則維持4%。據報蘇州12日才落實二套房房貸利率優惠：已還清房貸的買二套房最低4%，未還清的最低4.4%。江蘇南京市主城四區（鼓樓、玄武、秦淮、建鄴）7日才實行首套房兩成首付，上周卻悄然回復至三成。其中招商銀行南京分行一名零售信貸部經理稱，此前一周有部分貸款按照首付兩成來辦理審批，但送到房管局後無法過戶，全部被退件。

撰文：經濟通中國組

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