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市場觀望氣氛濃厚，下方17500點為關鍵位置

20/09/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（19日）早段好淡爭持，低見17832點，見近四星期以來低，之後止跌回升，亦一度收復過萬八關口，收市靠穩升66點，報17997點。美國聯儲局;即將公布議息結果，或左右大市走向？根據利率期貨數據顯示，預料9月唔加息嘅機會率有九成九，一旦今個月暫停加息，將利好科技股？繼恒大(03333)後，再有內房申請破產保護。彭博報道指，融創(01918)依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護，前一日宣布境外債務重組計劃已獲大多數債權人批准，融創背後有咩考慮？其他面臨債務困境既內房或會相繼仿傚相關做法？踏入航運傳統補貨旺季，加上近期需求改善，波羅的海乾散貨指數(BDI)連升10日。下半年乾散貨航運市場有望進一步改善？BDI指數上日突破1500大關，有望繼續向上？對指數最敏感嘅太平洋航運(02343)由上月低位1.98元持續反彈，短線值博率有幾高？

 


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