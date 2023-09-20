蔚來發債抽水再插逾一成，新能源車股價疲弱可趁低吸？

蔚來(09866)昨日(19日)公布計劃發行兩批共10億美元可轉債，為現有債務再融資，以及支撐營運資本，其港股昨日跌逾4%。美股市場反應更大，憂慮公司流動性風險增加，隔晚ADS暴跌逾17%收報8.55美元，創2019年9月24日以來最大跌幅，成交19億美元。蔚來於今日(20日)港股亦急挫逾一成，連跌3日，累跌近兩成，小鵬汽車(09868)也受累插逾半成。另外，近日歐盟指會對中國電動車展開反補貼調查，令新能源車股股價疲弱，蔚來及其他新能源車股可否趁低吸納呢？

（蔚來官網截圖）

蔚來擬發10億美元可轉換債存溢價30% 籌得款項用於回購現有債券



蔚來公布，計劃發行兩批各本金額5億美元可轉換債券，可按需要各增發最多0.75億美元債券。2029年到期的可轉換優先債券，年利率3.875%；本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券，年利率4.625%。公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。

兩批債券初始轉換率為每1000美元本金額兌89.9685股美國存託股份(相當於每股存託股份約11.12美元，較昨日收市價每股存託股份8.55美元，轉換溢價高出約30%)。

蔚來未錄盈利次季毛利率大跌 市場憂公司現金流及可轉債攤薄效應

分析認為，蔚來股價急跌原因是憂慮公司現金流，且公司出現毛利率下降壓力，加上可轉債的未來攤薄效應。值得留意，蔚來今年第二季毛利率由去年第二季的16.7%大跌至6.2%，公司未錄盈利，經調整虧損54.5億人民幣，按年增1.4倍。而在價格戰之下，蔚來仍加大第三季出貨量，第三季交付指引介乎5.5萬至5.7萬輛，創歷史新高，較去年同期增長約74%至80.3%。

不過，中金近日發表報告指，蔚來於9月15日發布全新EC6車型，至此NT2.0平台全系完成切換。期待公司在智能駕駛領域的積極進展、換電站布局加密以及銷售體系變革，均有望成為提振銷量的三把利器，維持「跑贏行業」評級，目標價100元。

歐盟對中國電動車反補貼調查 瑞銀：可趁股價疲弱買入

另方面，歐盟執委會主席馮德萊恩上周表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲了歐盟市場，將對中國電動車展開反補貼調查。瑞銀發表報告指，無法猜測調查會得出甚麼結論，但相信在很大程度上，價格競爭是實際的行業競爭，而非補貼導致的後果。因此，因調查而引致的股價疲弱都可能是買入的機會，即使該行估計仍會有很多投資者將等待中國出口商提供更多細節和明確的信息。如果歐盟決定在原有的10%關稅以上再加關稅，或取消對中國電動車的補貼，或會加速中國汽車生產商在歐洲本地生產。



摩根士丹利指，歐盟對中國電動車展開反補貼調查，不太可能影響中國品牌在全球擴充的計劃，即使歐盟推出保護措施，令發展步伐放慢，亦不會煞停計劃，不過在歐盟的政策不明朗，以及中美關係緊張下，可能令中國品牌增加在其他新興地區發展，亦可能重新聚焦本地市場，令本地價格競爭加劇。相信事件對今年銷量的直接影響輕微，但在中國有較高市佔率、對歐洲發展有野心的公司如比亞迪(01211)股價可能有較大波動，短期而言，蔚來及小鵬汽車也可能受影響，但在中國有充分增長，可以抵銷負面影響。

9月首10日內地新能源車零售17.2萬輛 同比增40%

另內地新能源車銷售仍理想，乘聯會日前公布，9月1至10日，內地新能源車市場零售17.2萬輛，同比去年同期增長40%，較上月同期增長9%，今年以來累計零售461.5萬輛，同比增長36%；全國乘用車廠商新能源批發17.2萬輛，同比去年同期增長12%，較上月同期增長13%，今年以來累計批發525.2萬輛，同比增長37%。





方澤翹：蔚來宜待跌定才考慮買入 小鵬更值博往後料見100元



國農證券研究部投資經理方澤翹指，蔚來擬發行10億美元可轉換債券，轉股溢價高出30%，可見投資者對公司中長線有信心，而再融資可增加營運資本，對中長線發展有幫助，惟蔚來上半年虧損按年擴大1.39倍至109億人民幣，現金僅剩137億人民幣，即使早前阿布扎比投資7.38億美元，也只多了50至60億。再者，新能源車企各有特色，售價競爭力也不輸蔚來，料蔚來股價短線受壓，下面亦有上升裂口待補，宜待股價跌定回穩才考慮買入。至於歐盟對中國電動車展開反補貼調查料對「蔚小理」影響不大，因其生產的汽車主要內銷，對比亞迪則料有短期影響，惟其出口汽車也佔比很小。

相比蔚來，方澤翹更看好小鵬。他指小鵬新車G9續航力達700公里，充電5分鐘，續航200公里，性能及充電能力均比蔚來的SUV強，而售價36萬人民幣，也比蔚來SUV售價40幾萬人民幣便宜，更具競爭性，性價比更高。此外，小鵬G6訂單達35000輛，而小鵬8月汽車銷量亦大增至14000輛，相信9月及10月可升至20000輛。小鵬股價最高曾升至逾100元，現已跌了逾半，估值偏低，往後料可升至100元。

蔚來半日急挫12.63%報68.5元，連跌3日，累跌18.45%。其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪跌0.73%收報244.8元，小鵬汽車跌5.13%報68.45元，零跑(09863)跌1.79%報38.4元，惟理想汽車(02015)升1.13%報152元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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