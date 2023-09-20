《午市前瞻》外資沽北水買呈好淡爭持 蔚來業務表現令人失望

恒生指數半日報17862，跌134點或0.7%，主板成交超過366億元。恒生中國企業指數報6181，跌53點或0.9%。恒生科技指數報3910，跌74點或1.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及港交所(00388)；騰訊收報308.8元，跌3.6元或1.2%，成交18.24億元；美團收報118.8元，跌2.9元或2.4%，成交9.05億元；港交所收報285.8元，跌5.2元或1.8%，成交8.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報68.45元，跌3.7元或5.1%，成交8.69億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車。

(蔚來汽車網頁截圖)

溫鋼城：今年內有機會試穿17000



港股淡靜，恒指本周已連續兩日未能企穩18000大關。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持在18000上落震盪，即使本周未能企穩18000，他認為只要未跌穿8月所創之年內低位17573，都不能判斷18000由支持變阻力。



他指，港股近期日日觀望消息，明日復明日，說白了即是未有方向。現時外資意興闌珊，減持A股之餘又亦同步減持港股，北水落力接貨算是抵銷沽壓，故股市目前處於好淡爭持，暫時勝負未分。至於大方向，溫鋼城認為恒指今年餘下時間內大有機會要試穿17500，因應中央仍未有新招救市，故目前條件上難以造就大幅回升，向下或要見16800。

蔚來表現為「蔚小理」當中最差



蔚來(09866)昨日公布計劃發行兩批共10億美元可轉債，股價昨日跌超過4%失守100天線。惟美股市場反應劇烈，隔晚ADS暴跌17%。港股今日受累延續上日跌勢，一度跌超過13%。溫鋼城坦言蔚來銷售數字為「蔚小理」當中最差，蔚來所生產中價車未必太合市場口味，普遍準車主寧願加錢入手高端車型。故銷售平平之下，市場寧願選擇銷售表現更好的同行。



溫鋼城看淡蔚來後市，認為股價仍有下跌空間。他指，6月時候蔚來獲阿布扎比政府主權基金入股帶動炒起，當時股位於58元低位水平，估計股價於該位會有支持，不過以基本面而言，他都不建議未持貨者買蔚來。

比亞迪宜分注 理想要快手短炒



至於其他車股方面，他中長線仍然較看好比亞迪(01211)，建議可以逢低位分注吸納，238元可以部署第一注，再跌的話，214元可以為第二注；但若注碼不大，238元便可以先買入。另外，理想(02015)148元為較佳入手水平，但暫時只能以短炒角度入手，博大市反彈時有助股價重上160元水平。但中線走勢較為不利，日線圖上8月以來一頂低於一頂，故部署時應以要留意。

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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