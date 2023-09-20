  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】四部委吹風「過坎」，誓言看空者必敗

20/09/2023

　　中國8月資本賬錄489億美元逆差，或顯示資本外流壓力錄2015年末以來最大之際，國家發改委、人民銀行、財政部、工信部周三（20日）聯合召開經濟情勢和政策吹風會，誓言中國發展沒有過不去的坎，「看空中國」「唱衰中國」論注定不會實現。

政策疊加發力，力保5%增長目標

　　出口、信貸、消費、製造業PMI，上月齊現邊際回暖，但「看空」中國經濟者仍似聲勢不減。最新理據包括：8月資本及金融賬戶錄489億美元逆差，為2015年12月以來最大；歐美基金8月淨賣出37億美元中國股票，其中主動被動性基金齊拋售中資成長/科技股（隔夜金龍中國指數再錄逾一周最大跌幅）；8月地方財政赤字破萬億元；重點50城上周新建商品住宅成交面積環比跌逾四分一……

 

發改委指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」。(AP)


　　那麼，繼國統局上周五（15日）解讀8月經濟數據時，認為國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固之後，發改委、央媽、財政部三大「錢袋子」部門又如何把脈？


　　發改委今早定調指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」；隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，將努力實現全年經濟社會發展目標。但眼見離岸人民幣兌美元年初至今貶約5.5%（自去年初階段高位更挫逾13%），樓市成交乍暖還寒，地方財政運作呈現緊平衡狀態，要力保全年5%增長目標，下一步如何發力？


「大招」線索欠奉，惟保持耐心

　　央媽強調，在過往應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局累積了豐富的應對經驗，具有充足的政策工具儲備；下一階段，將以維持人幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。就在周二（19日），在港發行的6個月央票，150億元發行規模、3.38厘中標利率，雙雙創同期央票之最，劍指離岸人民幣流動性及空頭成本。

 

人行強調，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。


　　至於房地產及地方債，下一步將推動存量房貸利率調整平穩有序落地，減少利息負擔以增強消費能力；加大城中村改造、平急兩用基礎建設、保障性住宅建設等金融支持；指導金融機構積極穩健支持地方債務風險化解。


　　聽起來仍無「大招」線索，但回想2008年時，「四萬億」亦是在降準、減息、降印花稅等一系列救市招數後，於11月9日才揭盅。鑑於三中全會按慣例將於下月召開，堅挺的鐵礦石期貨價格、創紀錄的國內石油需求、一票難求的長假高鐵票，都在提示四個字－－保持耐心。

 

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.050

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.410

異動股

01919

中遠海控

8.320

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.420
  • 01919 中遠海控
  • 8.310
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 68.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 128.600
股份推介
  • 00512 遠大醫藥
  • 4.120
  • 目標︰$4.696
  • 00728 中國電信
  • 4.010
  • 目標︰$4.35
  • 09890 中旭未來
  • --
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.840
  • 目標︰$14.50
  • 00857 中國石油股份
  • 5.860
  • 目標︰$6.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.000
  • 00700 騰訊控股
  • 309.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.420
  • 00001 長和
  • 41.750
  • 06969 思摩爾國際
  • 7.130
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 31.300
  • 目標︰--
  • 06996 德琪醫藥－Ｂ
  • 1.040
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 25.250
  • 目標︰$25.80
熱炒概念股
即時重點新聞

20/09/2023 12:06  恒指半日跌134點報17862，舜宇瀉逾7%，新奧能源升3%

20/09/2023 11:47  《魚缸博客》大市沉悶想搵刺激？博安生物爆升可以安博？

20/09/2023 12:08  《午市前瞻》外資沽北水買呈好淡爭持，蔚來業務表現令人失望

20/09/2023 10:47  【聚焦人幣】人行：有能力維穩匯市，籲關注人幣兌一籃子貨幣匯率

20/09/2023 12:46  《經濟時評》渣打:料人行季末及明年首季下調MLF利率各一次

20/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒８６億元，買盈富沽中海油

20/09/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】百勝獲升目標價、汽車相關股普遍被看淡

15/09/2023 14:32  《嚟緊炒Ｄ乜》友邦中期業績理想，長線目標８１銀

20/09/2023 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０８，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

蔚來發債抽水再插逾一成，新能源車股價疲弱可趁低吸？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】四部委吹風「過坎」，誓言看空者必敗
人氣文章

新聞>財經熱話

【施政前瞻】羅兵咸倡與中東等研跨境雙重上市機制，允人幣抽新股
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

應投降、即投降
人氣文章

著數速遞

香港夜繽紛 | 港鐵推「一Click即搶」大派3萬張$100餐飲、購物電子優惠券催谷夜經濟！13個商場9pm後適用！即睇開搶詳情、教學
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Dior／Celine／Louis Vuitton秋冬首飾上線！Petit CD古典珍珠戒指、Triomphe凱旋門晶石手鐲、LV Backstage超吸睛Monogram髮夾
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

兩支百鹿尊隔空相遇！傳承有序 VS 從沒拍賣記錄，最終誰會在拍賣場勝出？
人氣文章

Art & Living

藝術家Fernando Botero 逝世：「我畫得不是胖子，而是體積帶來的美感。」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
降血糖養生好物：玉米鬚煲水飲有助降血糖、降血壓！中醫：配粟米淮山煲湯健脾養陰！兩類人小心食
人氣文章
入境健康申報│內地過關「黑碼」有簡化版！入境申報資料大減8項！教你3方法申請「黑碼」！過程不用3分鐘！
人氣文章
甲狀腺癌新症10年升4成，留意5大症狀！部分病人放射碘治療無效，組織建議標靶藥納藥物資助減患者壓力
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2023 14:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2023 14:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2023 14:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/09/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2023
蔚來發債抽水再插逾一成，新能源車股價疲弱可趁低吸？
人氣文章FOCUS20/09/2023
【FOCUS】四部委吹風「過坎」，誓言看空者必敗
人氣文章財經熱話20/09/2023
【施政前瞻】羅兵咸倡與中東等研跨境雙重上市機制，允人幣抽新股
人氣文章財經熱話20/09/2023
《午市前瞻》外資沽北水買呈好淡爭持 蔚來業務表現令人失望
人氣文章大行報告20/09/2023
【大行炒D乜】花旗劈恒大目標價，滙證大和看百勝中國
人氣文章香港政情20/09/2023
英國發表香港半年報告，特區政府斥故技重施顛倒是非
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金