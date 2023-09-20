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《神州經脈》LPR持穩，人行籲多關注一籃子貨幣匯率，A股跌

20/09/2023

　　在美聯儲公布利率決策前夕，滬深股市沉悶程度更升一級，繼昨日（19日）成交額刷新低位後，今日成交更只有5732億元（人民幣．下同），按日再縮水9.7%，創下自2022年10月11日以來的成交新低。

 

（資料圖片）

 

　　人民銀行公布1年期和5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）均按兵不動，貨幣刺激欠奉，水靜鵝飛的環境下A股早段保持較窄跌幅，滬綜指半日跌0.33%，尾盤跌幅擴大，全日收跌0.52%，報3108.57點，三千一有支持，深成指跌0.53%，創業板指則跌0.77%。陸股通全日淨流出超過35億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開在7.2907後，全日在7.2907至7.2999之間波動，收報7.2978，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，三連跌，創9月8日以來近兩周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.1732，較上個交易日升1點子，八連升，續創8月14日以來逾一個月新高，上個交易日報7.1733。

 

今日新聞精選

 

1. 國新辦就經濟形勢和政策舉行政策例行吹風會，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，應該綜合全面看待，更加關注人民幣兌一籃子貨幣匯率的變化。他並強調，人行和外匯局有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運行；貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。

 

2. 就一些地方財政運行面臨壓力，財政部國庫司司長李先忠在國新辦吹風會上表示，今年以來一些地方經濟發展後勁不足，財政運行呈現緊平衡狀態，中央財政主要採取三方面措施支持地方特別是基層財政平穩運行，包括加大轉移支付力度、充分用好財政資金直達機制、加強全國財政運行監測。截至8月底，中央對地方轉移支付已下達9.55萬億元，具備條件的都已經下達完畢，為保障地方財政平穩運行提供了有力財力保障。

 

3. 人民銀行公布，9月份，1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，5年期以上報4.2%，均與上月持平，符合預期。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，降準可能不足以帶動LPR下行，短期內繼續引導LPR下降的空間也相對有限。招聯首席研究員董希淼則稱，8月房地產市場仍然較為低迷，預計未來將繼續有序降低政策利率，引導LPR尤其是5年期以上LPR繼續下行，預計第四季LPR將可能小幅下行5個-10個基點。此外，存量房貸利率調整進入倒計時。根據人行、國家金融監督管理總局發布的通知，自9月25日起，銀行將開始下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率水平。

 

4. 國家發改委副主任叢亮則表示，隨著存量政策與增量政策疊加發力，積極因素不斷增多，完全有理由相信，中國經濟將回升向好、長期向好；目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。叢亮並指，今年以來物價仍在低位運行，但綜合從物價水平、需求恢復、經濟增長、貨幣供應量等因素，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

 

5. 美國商務部長雷蒙多早前表示，未有證據表明華為可以大規模製造7納米晶片，並對於華為在其訪華期間推出搭載先進晶片的新手機感到不悅。中國外交部發言人毛寧今日被問到「此舉是否是為了在她訪華期間給她難堪」時表示，華為選擇甚麼時候推出新款的手機是其自己的決定，「我不了解」；遏制打壓阻擋不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。此外，華為宣布，華為平板全球發貨量已經超過1億台。而今日開幕的第八屆華為全聯接大會正式發布全新架構的昇騰AI計算集群--Atlas 900 Super Cluster，可支持超萬億參數的大模型訓練。華為輪值董事長孟晚舟發表演講，宣布華為正式啟動全面智能化（All Intelligence）戰略，目標是加速千行萬業的智能化轉型。另有外媒引述了解華為旗下海思半導體情況的消息人士報道，海思正在出貨中國製造的監控鏡頭晶片。報道認為，這是海思正設法規避美國長達4年的出口管制的一個新跡象。

 

6. 中國外交部對外國人來華簽證申請表進行了優化，新版今天已經上線，優化部分主要涉及申請人的教育背景、家庭信息等，減少了文字性的填報內容，申請人的填表時間將大大縮短，辦理簽證將更加便捷。

 

7. 日本《共同社》引述日本政府相關人士報道，福島第一核電站自8月24日啟動核廢水排放以來，北京的日本駐華大使館接到逾40萬通來自中國國內的騷擾電話，高峰時一天超過4萬通，目前每天也有1萬通左右。日本政府以妨礙常規業務為由多次要求中國政府應對此事，但並未得到改善。報道稱，騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有威脅的內容。大使館方面已記錄下性質惡劣的騷擾電話號碼，並向公安部門報告。

 

8. 繼赴香港買存款產品後，日前有內地社交平台博主介紹到香港買金條回內地倒賣的套利方式，稱利用兩地黃金差價，來回一趟可賺上千元。內媒記者到港島上環利昌金舖調查，一名來自深圳的人士告訴他，上周香港金價和內地金價價差較大，一克能賺16-17元左右，他從香港購入金條後再拿去賣給深圳水貝從事黃金回收的商家，有一天僅往返兩次便賺了超過7000元，不過隨著這周金價回落，價差已經大幅收窄。內地法例規定，入境人士攜帶的黃金及其製品如超出自用、合理數量，將視同進口貨物，需要徵稅。

 

撰文：經濟通中國組

 

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