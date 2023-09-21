聯儲局維持息口不變並採取「鷹派暫停加息」，美股下挫科技巨頭領跌

美國聯儲局於當地時間周三（20日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持利率不變，但料年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。美債孳息率攜美元走高，蘋果和特斯拉等大型股下跌。



納指下跌209.06點，或1.5%，報13469.13點。道指跌76.85點，或0.2%，報34440.88點。標普500下跌41.75點，或0.9%，報4402.2點。



聯儲局將利率目標區間維持在5.25-5.5厘不變，最新點陣圖顯示19位官員中有12人預測年內再次加息。主席鮑威爾表示：「我們準備好在合適的情況下進一步加息，而且我們打算將政策維持在限制性水平，直到我們確信通脹正在朝著目標持續下行」。



鮑威爾鷹派立場帶動美元走強



鮑威爾的鷹派立場，帶動美元走強，紐約尾盤美匯指數再漲0.12%，至105.33。英鎊兌美元下跌0.4%，至1.235。美元兌日圓在聯儲局公布決定後，一度跳升至148.1，之後漲幅收窄。歐元兌美元一度上漲0.5%，至盤中高點1.0737，隨後回吐漲幅。



聯準局決議出爐前，黃金期貨收高，為連續第五個交易日上漲。紐約期金漲13.4美元，報每盎司1967.1美元。原油漲勢暫歇，美國原油庫存降幅小於預期，和技術阻力制約了油價進一步上漲。紐約期油跌破每桶90美元，報每桶89.66美元。布蘭特期貨跌81美仙，報每桶93.53美元。

撰文：經濟通國金市場組

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鮑威爾：實現經濟軟著陸是聯儲局主要目標

聯儲局主席鮑威爾當地時間周三（20日）宣布本月按兵不動，同時放出鷹派訊號，稱決策層準備在合適時進一步加息。但他亦強調，實現經濟「軟著陸」是聯儲局的主要目標。（相關文章）



鮑威爾說，實現軟著陸「是我們一直努力實現的目標，對我們而言，最糟糕的事情是不能恢復物價穩定，如果做不到這點，通脹會捲土重來。」

開市GOOD MORNING

美國聯儲局議息後一如預期宣布維持利率不變，今早國農證券董事總經理林家亨於開市Goodmorning節目中指：

聯儲局聲明默認美國明年出現經濟衰退風險不大，或有條件減息，減息兩次已足夠，因為通脹仍然揮之不去。



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