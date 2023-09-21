  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】資源股點揀好？一click入嚟就知道

21/09/2023

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

64.050

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.390

異動股

01919

中遠海控

8.280

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 64.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.390
  • 01919 中遠海控
  • 8.300
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 69.650
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 126.100
股份推介
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.010
  • 目標︰$4.19
  • 00512 遠大醫藥
  • 4.060
  • 目標︰$4.696
  • 00728 中國電信
  • 4.060
  • 目標︰$4.35
  • 09890 中旭未來
  • --
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.760
  • 目標︰$14.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.700
  • 00700 騰訊控股
  • 302.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.600
  • 00001 長和
  • 41.200
  • 00175 吉利汽車
  • 9.300
報章貼士
  • 01288 農業銀行
  • 2.860
  • 目標︰$3.20
  • 01157 中聯重科
  • 4.020
  • 目標︰$4.40
  • 00881 中升控股
  • 21.250
  • 目標︰$63.90
熱炒概念股
即時重點新聞

21/09/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局採取「鷹派暫停加息」，美股下挫科技巨頭領跌

21/09/2023 07:53  《國企紅籌》中交建(1800)6783萬美元增融租業務股權

21/09/2023 07:53  國浩集團(053)全年純利34億元升73%，派息每股2.5元

21/09/2023 07:53  碧桂園(02007)9內地公司債券展期議案獲通過，債券續停牌

21/09/2023 08:26  《盤前攻略》鮑威爾指已準備再加息，科技股受挫，恒指料輕微低開

21/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒９９億元，買盈富沽快手

21/09/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】多間大行跟進資源股、世茂遭花旗狠劈目標價逾八成

15/09/2023 14:32  《嚟緊炒Ｄ乜》友邦中期業績理想，長線目標８１銀

21/09/2023 10:53  《財資快訊》美電升報７﹒８２５５，一周拆息較上日微軟至５厘

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：加息周期步入尾聲，恒指回落至17500點宜買貨
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】資源股點揀好？一click入嚟就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息| 聯儲局維持息口不變，料年內再加息一次
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

美加/減息難搞
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

登上天星小輪「世星號」歎半島英式下午茶！在海中心歎招牌鬆餅、草莓卷兼呷香檳！無敵海景、現場音樂、AR濾鏡同小熊打卡，Chill！
人氣文章

容我世說．張翠容

利比亞悲劇，從分裂說起 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

懷孕也能穿得美美的！孕媽媽推介4個時尚品牌，舒適、大方又得體！
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

星級總廚的家是怎樣的？融入Mid-Century 的氣氛，建構散發復古摩登的居所
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Summer Knit Tee：英、美、日版有何不同？OG原版不及復刻版吸引？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
入境健康申報│內地過關「黑碼」有簡化版！入境申報資料大減8項！教你3方法申請「黑碼」！過程不用3分鐘！
人氣文章
胃痛分虛實！外邪、情志、飲食不節痛法不同！胃酸少、消化不良、脾胃濕滯可吃甚麼緩解？
人氣文章
秋天養生 | 食蓮藕健脾養胃、補氣養血！今期湯水：淮山蓮藕蓮子雞腳湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2023 11:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2023 11:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2023 11:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/09/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態21/09/2023
意大利確認總理梅洛尼已通知中國退出一帶一路計劃
人氣文章開市Good Morning21/09/2023
林家亨：加息周期步入尾聲，恒指回落至17500點宜買貨
人氣文章大行報告21/09/2023
【大行炒D乜】資源股點揀好？一click入嚟就知道
人氣文章財經熱話21/09/2023
美國議息| 聯儲局維持息口不變，料年內再加息一次
人氣文章香港要聞21/09/2023
林作被捕 | JPEX懶人包(不斷更新)
人氣文章中國故事20/09/2023
《神州經脈》LPR持穩，人行籲多關注一籃子貨幣匯率，A股跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金