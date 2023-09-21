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林家亨：加息周期步入尾聲，恒指回落至17500點宜買貨

21/09/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局一如預期將聯邦基金利率維持5.255.5厘區間不變，根據點陣圖的預測，當局年內仍有1次機會加息0.25厘，明年將減息0.5厘，減幅較6月時的預測為低，主席鮑威爾亦「放鷹」，指準備好在合適既情況下再度加息，預計在此背景下，美元將繼續強勢？美股將繼續受壓？港股或再進一步下試年內低位？三大中資電訊股公布85G上客量，分別增加介乎480685萬戶，除派息外，以上客量數據作部署相關股份的指標，參考價值有幾大？燃氣股上日（20日）逆市向上，股價年初至今均有雙位數跌幅，股價低殘加上燃氣供應減少，估值吸引追得過？蔚來(09866)擬發行兩批可轉債，上日續跌急挫逾11％，是次集資反映公司正面臨資金壓力？市場對消息解讀過於負面？據報吉利(00175)旗下極氪有望取得180億美元估值，與蔚來相若，如何判斷估值是否合理？

 


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