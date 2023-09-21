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《午市前瞻》人幣轉弱恒指下望17500 新奧能源回升可留意

21/09/2023

　　恒生指數半日報17651，跌234點或1.3%，主板成交超過423億元。恒生中國企業指數報6096，跌85點或1.4%。恒生科技指數報3837，跌84點或2.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報302.6元，跌6.6元或2.1%，成交31.49億元；美團收報115.7元，跌3.5元或2.9%，成交13.82億元；阿里收報82.75元，跌1.75元或2.1%，成交12.9億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(新奧能源網頁截圖)

 

聶振邦：成交縮減料恒指守著17500


　　美國聯儲局宣布維持利率不變，但主席鮑威爾會後指眾官員已準備在適當情況下進一步加息，美匯轉強，離岸人民幣一度跌穿7.32兌1美元關口。港股弱勢，大消費板塊受壓，食品零售、體育用品、餐飲及汽車等板塊無一幸免，恒指半日跌超過200點。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，人民幣弱勢令港股難以守穩18000，預計離岸人民幣短線於7.32徘徊，大市下行壓力增加，恒指後市將要下試17500。但他提到，目前跌市成交縮，昨日大市總成交更只有約700億元，反映沽壓減輕，恒指有望守著17500。


新奧能源月底前有望試68元


　　近期油價走強，徘徊於每桶90美元高位；港股燃氣股新奧能源(02688)8月大幅調整34%後，踏入9月後明顯反彈，本月初低見53.85元三年半新低後，至今已連升第8日，累計升幅約14%。聶振邦分析指，新奧後市仍有一定上升空間，針對8月25日所造的下跌裂口，股價最樂觀可以挑戰當時的裂口底部約72元，但目前市況偏弱，初步預計於68元會有阻力。


　　聶振邦又提到，油價不足三個月內已回升約30%，近日升勢稍為減慢，預期短線會先於高位徘徊，10月中後期天氣轉凍後能源需求上升，屆時油價料會進一步上升。他指，市場普遍預期年底前，布蘭特期油將可挑戰每桶100美元，但料紐約期油上行阻力較大，95至97美元料受阻。


　　他指出，若10月中旬以後油價升勢加快，亦較為有利燃氣股。除新奧之外，中國燃氣(00384)亦可以留意，年底前有望挑戰8.8至9元。

 

新奧能源股價走勢，(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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