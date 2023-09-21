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「2023健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，33位傑出得獎者揭曉

21/09/2023

　　由經濟通（ET Net）連續四年舉辦之「2023健康同行夥伴大獎」頒獎典禮於今天舉行，今年以「慧雅健康　富創人生」為主題，是次頒獎典禮共頒發33個獎項，匯集多個來自不同健康相關領域的參賽單位，主辦方將獎項分為10個類別，包括：美容及健美、數位健康及科技、健康及個人護理用品、健康食品及保健品、健康保障及策劃、醫院服務、行銷活動、醫療及專業服務、可持續企業社會責任以及身心靈健康及療程領域。

 

 

　　健康是每一個人都關注的議題，隨著人們健康意識的不斷提高，「真健康」成為全人類的追求目標。但是近年來生活環境和生活方式的不斷變化，大家的健康所面臨的挑戰也愈來愈大。人們變得更加注重健康和追求心靈平靜。

 

　　如今，消費者更加關注自身健康，更願意採用與健康相關的服務和商品。未來，健康產業應針對不同年齡層面臨的健康問題，發展相應的服務，引進更多類型的產品，通過自有品牌開發多元化產品線，以及提供多元、有效、高價值的解決方案來滿足健康需求，這將是整個健康行業發展的重要方向。

 

 

 

　　「2023健康同行夥伴大獎」該獎旨嘉許並肯定在過去一年提升公眾對健康及優質財富管理，作出積極貢獻的企業和機構。健康是我們最寶貴的財富，擁有健康和財富，才使大家能夠擁抱生活和迎接挑戰。隨著健康科學和技術的進步，人們的醫療水平和生活品質得到了顯著提升。健康行業相關的機構、工作者實在是功不可沒。

 

　　評審團由8位來自不同行業的傑出人士組成，根據五項準則：聲譽、創新、素質、裨益和企業社會責任，對參賽企業進行評分，從中選出傑出企業。

 

 

　　「2023健康同行夥伴大獎」得以順利舉辦，再次恭賀各位得獎者，感謝各持份者持續努力向大眾推廣適切的健康服務、產品、資訊和專業意見。全賴各方鼎力支持，感謝世界綠色組織、社區精神健康促進會、香港中文大學健康公平研究所、香港中華廠商聯合會、香港心理衛生會、香港市務學會、香港貨品編碼協會、香港零售科技商會、香港應用科技研究院、智慧城市聯盟、精神健康基金會、數碼轉型學院、樂活新中年對「2023健康同行夥伴大獎」的全力支持。

 

 

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