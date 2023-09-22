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陳茂波訪英 | 陳茂波向英國政商界講述香港獨特地位與法治優勢

22/09/2023

　　財政司司長陳茂波拜訪倫敦期間，與中國駐英國大使館臨時代辦楊曉光會面，介紹香港的最新情況和未來發展，亦因應歐洲的經濟狀況和前景，以及地緣政治等交流意見。陳茂波又與英倫銀行行長Andrew Bailey會面，就利率和通脹走勢、環球經濟的發展與挑戰，以及金融監管等共同關注事項交換意見。


　　 陳茂波分別向英國當地的金融服務業、政商界提到國家堅定支持「一國兩制」制度在香港長期實施，香港獨特的地位和普通法、法治以及其他優勢長期持續。

 

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陳茂波歡迎英企和投資者來港參與北部都會區及交椅洲人工島等項目

 

　　財政司司長陳茂波倫敦時間周三抵達倫敦，展開英國訪問行程。在抵達倫敦後，他晚上出席了香港貿發局舉辦的「香港晚宴」，晚宴邀得約400名英國各界領袖和專業人士出席。

 

　　陳茂波表示，在國家的堅實支持下，香港將積極鞏固和提升國際金融中心地位，增強證券市場、債券市場、資產管理中心，以及離岸人民幣業務樞紐等範疇的競爭力和吸引力；同時全力推動創科發展，積極跟粵港澳大灣區兄弟城市加強合作，並透過更多政策創新，共同推進北部都會區發展成為創科中心，尤其在綠色科技和綠色金融方面大有可為（相關文章）

 

陳茂波：香港是最佳跳板，鼓勵法國企業拓展大灣區及整個區域市場

 

　　陳茂波表示，「一國兩制」讓香港在回歸後保持長期繁榮穩定，在國家的堅實支持下，享有連結內地市場、同時維持市場經濟和普通法制度，資金、資訊、貨物和人員自由流動等獨特優勢是聯繫內地和世界的雙向門戶，也是法國企業進軍內地和亞洲市場的最佳跳板。（相關文章）

 

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