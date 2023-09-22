《嚟緊炒D乜》京東集團築底成功，中線目標價150銀

京東集團(09618)主要於內地經營線上零售及電商平台業務，並提供物流服務。

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京東集團截至2023年6月30日止半年度業績，股東應佔溢利增長8.3倍至128.42億元人民幣，每股基本盈利4.09元人民幣；以非美國通用會計準則計算，盈利為161.48億元人民幣，按年增長53.5%，非美國通用會計準則每股基本盈利5.14元人民幣。



期內，總收入5308.87億元人民幣，按年增長4.7%。佔總營業額80.9%的商品業務，營業額微跌0.3%至4294.19億元人民幣；其中，佔總營業額50.7%的電子產品及家用電器商品收入增加5.5%至2691.3億元人民幣，而佔總營業額30.2%之日用百貨商品收入減少8.6%至1602.89億元人民幣；佔總營業額19.1%的服務業務，營業額增長32.1%至1014.68億元人民幣，其中平台及廣告服務收入增8.2%至415.71億元人民幣，物流及其他服務收入增長56%至598.97億元人民幣。



而截至2023年6月30日止第二季業績，錄得純利65.81億元人民幣，按年增長50.4%，每股基本盈利2.09元人民幣；以非美國通用會計準則計算，盈利為85.57億元人民幣，按年增31.9%，非美國通用會計準則每股基本盈利2.72元人民幣。



擬分拆業務上市，彰顯價值



第二季集團總收入按年增7.6%至2879.31億元人民幣；其中服務收入增30%至540.76億元人民幣，商品收入增3.5%至2338.55億元人民幣。



2023年3月，京東集團擬分拆京東工業及京東智能產發於香港聯交所主板獨立上市，完成後，集團將持有該等公司不少於50%權益。京東工業是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商；京東智能產發是中國和亞洲領先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他等。



於2023年6月30日，京東集團之現金及現金等價物為910.2億元人民幣，另有受限制現金及短期投資分別81.29億元人民幣及1441.01億元人民幣，而借款為394.01億元人民幣。



技術走勢方面，於7月底造出近期高位164.5銀後，反覆下跌，今日創出115.9銀新低後反彈，9RSI回升至21水平，錢駿建議現價118.8銀買入，相信短期底部已見，首站先挑戰130銀，再上以150銀為獲利目標，博26%回報，跌穿110銀止蝕。

京東集團半日升1.8%收報118.8銀。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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