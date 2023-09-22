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【上海特寫】工博會成機器人擂台，國產貨與海外「四大家族」碰頭

22/09/2023

 

　　 時隔三年，中國國際工業博覽會再度回歸線下舉辦，於9月19日起在上海國家會展中心連展五天，吸引了來自全球30個國家和地區的逾2800家製造企業參展。今年工博會規模之大、能級之高、新展品之多都創歷史之最。

 

工博會一

中國國際工業博覽會吸引全球逾2800家製造企業參展，規模創歷史之最。（資料圖片）


　　在逾五千平方米的機器人展區內，來自全球350家機器人企業悉數登場，展示了機器人在工業領域的各種應用。機器人「四大家族」瑞士企業ABB、日本的發那科、德國的庫卡、日本的安川電機全部到場，還有許多業內知名品牌，如日本川崎機器人、雅馬哈、丹麥的優傲機器人，以及國內廠商硌石機器人、大族機器人、梅卡曼德、新時達等都展示出了最新、最優質的產品。


　　國際機器人巨頭爭相參展的背後，是中國已經連續九年成為全球最大的工業機器人使用國，同時也是全球機器人第一生產大國。工信部的數據顯示，2022年中國機器人產業營業收入已超過1700億元（人民幣．下同），繼續保持兩位數增長。工業機器人產量突破44.3萬套，同比增長超過20%；服務機器人產量達到645.8萬套。在全球市場佔比方面，中國工業機器人銷量已佔全球的一半以上，連續十年居世界首位。今年上半年，中國工業機器人產量為22.2萬套，同比增長5.4%。


瑞士機器人巨頭ABB：沒打算縮減在華投資


　　瑞士機器人企業ABB今年在工博會上展示了多款機器人展品，從汽車行業的專業應用，到物流和機加工的全鏈生產的機器人應用。同時，還推出了一系列新品，包括一款最新的工業教育機器人，可以幫助學生學習如何在不同領域和應用中部署機器人自動化。教育機構、機器人經銷商和系統集成商可以根據特定需求，設計和定制各種應用單元，包括裝配、物料搬運、弧焊和塗膠等。這些應用單元可包括多種附件，如視覺攝像頭、夾具、工件、基座和移動小車，以滿足不同的教育和培訓需求。

 

工博會二

ABB展示其中一款IRB67系列的大型工業機器人，可應用在汽車領域的點焊技術。（林雯婕攝）


　　值得一提的是，面對中國這個全球最大同時也是增長最快的機器人市場，ABB於去年12月宣布其在上海佔地6.7萬平方米的機器人超級工廠正式投產，繼續致力於促進中國智造。


　　針對中美關係緊張正促使一些外商考慮離開中國，ABB集團首席執行官比約恩．羅森格倫早前在接受外電採訪時表示，盡管面臨後疫情時代挑戰，但ABB集團對中國市場的潛力充滿信心，「完全沒有」要縮減在華投資的打算，「一些美國公司可能會對在華投資猶豫不決，但這不是我們要考慮的。」他说道。


新松機器人身處風口賽道，卻連年虧損

 

　　國內機器人廠商也不甘示弱。在新松機器人(深:300024)展台上，由四台工業機器人組成的白車身點焊機器人工作站吸引了許多人駐足觀看。

 

工博會三

新松白車身點焊機器人專為點焊應用量身定製，搭載新松新一代智能控制系統，焊接效率高達2.2s/點，已在一汽大眾、吉利、長城等多家汽車廠商生產線上應用。（林雯婕攝）


　　沈陽新松機器人成立於2000年，是中國科學院沈陽自動化研究所孵化的一家以機器人技術和智能製造解決方案為核心的高科技上市公司，主要生產工業機器人、移動機器人、特種機器人三大核心產品。新松也是中國第一家從事機器人產業化和實現機器人出口的企業，是目前國內鮮少為汽車製造廠商提供整車自動化產線系統解決方案的本土供應商。


　　同時，該公司的工業機器人產品也已被應用於近些年最為火熱的新能源汽車領域，可為新能源汽車領域客戶提供包括移動機器人在內的產品並提供整條生產產線的系統解決方案等服務，覆蓋從合裝，到分裝，包括前後懸分裝等分裝線體，再到電池車間的全流程。特斯拉是新松在新能源汽車領域的客戶之一，公司主要為特斯拉提供包括移動機器人產品為核心的自動化產線整體解決方案。


　　不過，儘管身處風口賽道，新松機器人卻連年虧損，該公司2020年淨虧損3.9億元；2021年淨虧損5.56億元；2022年實現扭虧為盈，淨利潤0.45億元，但扣除政府補貼及出售子公司獲得的投資收益等非經常性損益後，仍虧損6.13億元。該公司上月底發布的半年報指出，公司今年實現營業收入15.05億元，同比增長40.57%；淨虧損7319.69萬元，較去年同期的虧損額1.49億元有所收窄。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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