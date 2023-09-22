消委會遭黑客入侵料員工及月刊訂戶資料外洩，拒交50萬美元贖金

消委會電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意入侵，8成系統受到破壞。消委會主席陳錦榮表示，黑客要求消委會周六(23日)晚11時20分前交付50萬美元贖金；如果遲交，贖金就增至70萬美元。



消委會強烈譴責黑客的非法活動，強調絕對不會交付贖金，並對事件引起市民不便，深表歉意。



*入侵時間約7小時*



陳錦榮表示，專家確認被入侵的時間大約7小時，翻查紀錄，黑客在星期二傍晚開始入侵系統，員工翌日早上上班，發現系統未能登入，才揭發事件。



他指出，目前未能確認被盜數據的內容，但有可能涉及員工、前員工和他們的家屬，以及空缺申請者的資料，例如身分證號碼、住址、出生日期和履歷等；《選擇》月刊訂購戶的資料、消費投訴人士的資料以及消委會合作夥伴保存的資料也可能外洩。



*或要等撕票才能確定外洩資料*



消委會總幹事黃鳳嫺指，鑑證專家認為，目前追查有甚麼資料被盜有一定困難，可能要等到黑客「撕票」才能確定，希望大家諒解。她指，消委會多年來有投放資源提升網絡安全，但黑客無孔不入，即使投放多少資源，也難以完全防範。



她強調已即時採取行動加強系統安全，防止黑客再入侵，周四(21日)已向警方報案，並向個人資料私隱專員公署備案。

撰文：經濟通採訪組

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