《神州經脈》外資持A股上限擬升，滬綜指止三連跌，蘋果新機熱賣

滬深股市今早（22日）開市波平如鏡，早段AI概念等板塊拉漲，為沉寂三日的A股帶來生機，尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股A股比例上限，為市場再添一把柴火，刺激A股在最後一小時全面拉升，外資亦加速流入，滬綜指全日收漲1.55%，止三連跌，報3132.43點，為全周最高點，累計本周升0.47%；深成指今收漲1.97%，報10178.74點，重返萬點關，創業板指更升2.32%。全日超過4400隻個股上升。

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兩市全日成交7654億元（人民幣．下同），按日急漲32.2%，是9月11日以來成交新高，北上資金聞風提前進駐，陸股通今日淨流入近75億元，中斷連續三日淨流出趨勢，並創7月28日以來淨流入新高。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤曾走高至7.2950，據《路透》綜合多位交易員指出，早盤有中資大行積極在掉期市場進行B/S操作以獲得美元，並在即期市場投放美元流動性，助人民幣走高。午後人民幣即期匯率回落至日內低位7.3048，最終收報7.3002，較上個交易日4時30分收盤價小升32點子，止四連跌。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1729，較上個交易日升1點子，十連升，續創8月14日以來逾一個月新高，上個交易日報7.1730。

今日新聞精選

1. 人行貨幣政策委員會委員王一鳴今日在上海舉行的外灘金融峰會上表示，在美國聯儲局激進加息節奏下，中國的貨幣政策沒有簡單跟隨，這是基於中國的宏觀經濟和通脹形勢，應該說中國的貨幣政策表現出更強的自主性，相較於美聯儲局或者主要發達經濟體利率的大幅變化，中國的貨幣政策是穩健的。

2. 據《彭博》報道，中國監管部門正在考慮提高境外投資者對部分行業上市公司A股的持股比例上限，目的是為繼續開放和活躍資本市場。知情人士稱，有關政策建議仍處在初步考慮階段，關於涉及哪些行業以及提高後的門檻如何等細節，目前尚無定論。根據目前規定，所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和不得超過30%，單個境外投資者通過合格境外機構投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過10%。

3. 北京市商務局、上海市政府昨分別發布政策，提出支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。上海市政府計劃用一年時間，推動貨物貿易、服務貿易、數字貿易、商務人員臨時入境、優化營商環境等方面的各項試點措施落地實施。其中提出，在上海自貿區及臨港新片區應允許真實合規的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延等。北京市商務局近日牽頭起草的《北京市外商投資條例》則提到，支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。



4. 蘋果iPhone 15系列今早開售，銷情相當火熱。與蘋果官方同步開售iPhone的外賣平台餓了麼數據顯示，今日上午8時至10時期間，全站iPhone交易額超平日全天逾10倍。盒馬、京東到家今早亦同步開售iPhone 15，其中京東到家截至上午10時的iPhone 15系列手機銷售額同比iPhone 14系列增長253%；盒馬方面信息顯示，今日上午8時0分59秒前下單、且勾選了「18分鐘送達」服務的訂單，均已於8點19分前送達，實現「『盒區房』（盒馬鮮生三公里以內的房子）用戶最快18分鐘拿到現貨」。美團閃購數據顯示，iPhone 15系列新品銷量同比iPhone 14系列漲13倍，北京、上海、廣州、杭州、深圳銷售額居全國前五，銷售額平均增速近1000%，三線及以下低線城市銷量增長23倍。

5. 穆迪繼上周將中國房地產行業前景由「穩定」調低至「負面」後，昨日就一眾具有國資背景、未發生流動性風險的內房企業發表報告，態度全變負面，並將最早去庫存的地產巨頭萬科 列入信用評級可能下調的觀察名單，以及中國金茂列入信用評級可能下調的觀察名單。另外還將多家具國資背景的地產商的評級展望由「穩定」調低至「負面」，包括保利發展。穆迪分析師表示，在中國房地產市場復甦前景不明朗的情況下，萬科及金茂恢復其疲軟的合同銷售和信用指標的能力存在很大不確定性，至於保利發展等評級展望負面的企業，穆迪認為其在未來12-18個月實現穩定經營業績和與當前評級水平相稱的信用指標的能力面臨不確定性。

6. 南韓總理韓悳洙明起一連兩日訪問中國，預料將在出席杭州亞運開幕式前與中國國家主席習近平舉行會談，據報韓悳洙屆時將表達希望中日韓峰會盡快重啟的意願，並可能再次邀請習近平訪韓。南韓外交部副部長張虎鎮昨曾表示，預計中日韓領導人會議有望年內或明年初舉行，若會議成事，習近平訪韓的可能性也隨之增加。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，目前中日韓三方正就舉行三國合作的系列高級別會議進行溝通，而有關韓悳洙在華期間的活動安排，兩國正溝通協調。毛寧並稱，韓悳洙今次來華體現出韓方對中方辦會的支持，以及韓方對華的友好態度和對中韓關係的重視。中方重視中日韓合作，積極支持南韓擔任三國合作的主席國。

7. 文化和旅遊部指出，今年暑期國內旅遊人數18.39億人次，實現國內旅遊收入1.21萬億元。此外，暑期全國演出市場的演出場次11萬場，同比增長301%；演出票房收入102億元，同比增792%；觀演人數3256萬人次，同比增長806%。另外，距離「中秋＋國慶」假期開啟還有一周時間，民航部門、航空公司以及各大機場進入「備戰」狀態。根據航班管家APP預測，中秋＋國慶假期日均境內航班量逾1.55萬架次，較2019年同期提升5.2%，相比2023年五一假期則提升7.1%；民航旅客量約1536.2萬人次，比2019年同期上升約20%。出境運力方面，預計假期國際日均航班量將恢復至2019年同期的56.8%。

8. 北京巿工商聯發布今年北京民營企業百強榜單，第一名為京東，第二名為聯想，第三名為小米，美團為第六名，百度和快手分別為第八名和第十名。今年北京民營企業百強入圍門檻為44.37億元，同比增長10.51%；資產總額同比增長超2倍，稅後淨利潤增長超二成，企業展現強大韌性。近三成企業為「高精尖」，超四成屬於信息技術、金融和科技服務業；科技百強研發投入強度達18.4%，是本市平均水平的近3倍。百強企業吸納就業達191.7萬人，創造新增就業超22萬個。

撰文：經濟通中國組

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