JPEX | 證監會:優化虛擬資產交易平台，新增申請者名單

鑑於近期公眾對不受監管的虛擬資產交易平台的關注，證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會將進一步加強信息發布方式，以及對現行措施進行四項優化，包括在網上公布4份虛擬資產平台名單，當中將新增申請者名單。



4份名單包括虛擬資產交易平台持牌名單、結業平台名單、被當作獲牌的平台名單(列出截至2024年6月1日被當作獲發牌的平台名稱)、以及最受關注的申請者名單。



證監會將發布一份專門針對可疑虛擬資產交易平台名單，協助公眾對本地無牌或可疑經營手法平台提高警覺，證監會網站將刊載有關名單，並考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產平台資訊，讓公眾及早提高警覺。



證監會將聯合投資者及理財教育委員會推出一系列公眾宣傳活動，以提高大眾防騙意識，透過傳媒、社交媒體、教育講座等，加強投資者教育，從而加深公眾對虛擬資產相關風險及潛在詐騙行為的認知。



證監會亦會加強情報搜集，並對懷疑違法的虛擬資產交易平台進行跟進和採取法律行動，如案情需要則轉介警方處理，並鼓勵公眾就可疑活動透過證監會投訴表格作投訴。



梁鳳儀指出，一直認為數碼金融及虛擬資產活動所採用的基礎技術可為金融界帶來眾多好處，但相關的新資產亦帶來新風險，證監會早已引入相關的監管制度來保護投資者。



證監會金融科技組主管黃樂欣表示，公開申請者名單可讓公眾知道平台在申領牌照上有否作出虛假陳述，目前初步有4間公司正申領牌照。

撰文：經濟通採訪組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請