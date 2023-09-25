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香港股票分析師協會:宜吸納非歐美企業來港上市，單邊徵印花稅

25/09/2023

　　香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人鄧聲興表示，單靠降低股票印花稅不能激活市場交投，認為現時歐美資金有所流失，需吸納如東盟、中東、內地等其他地區的新資金來港。他建議港股市場宜增設更多創新產品，同時吸引非歐美的大型企業來港上市，以豐富產品素質和深度；印花稅方面，可只單向賣方徵稅，買方成交成本降低，以吸引資金入市。


　　鄧聲興指，香港市場較新加坡具有先天優勢，包括投資產品較豐富，二手市場深度也較高，認為港府除了向家族辦公室提供稅務優惠，亦應開展更多實際性工作，例如提供政策渠道，以類似港股通性質，允許內地資金在受監管下在港開設家族辦公室。
　
警惕「A股化」，上市制度應向美股模式靠攏
　
　　諾圻資本發起人王幹文表示，內地331備案新規實施以來，內地企業到境外上市遇到困難，包括酒業醫美行業等逾百家企業未能上市。他認為，港股應警惕「A股化」，在「一國兩制」下，應提高上市制度的包容度，審批制度應市場化和國際化，特區政府可與國務院討論，吸納內地優質企業赴港集資。他又建議，短期內應加強香港和國內市場的差異化定位，確保優質資產順利上市；中期逐步改進上市制度，向美股模式靠攏，提高市場靈活度；長期積極推動互聯互通　吸引包括公募基金在內的更多國內資金進入香港市場　加強對國際資金流入的吸引力。
　
建議香港SPAC應當向散戶開放投資
　
　　身兼香港股票分析師協會SPAC委員會主席的王幹文指出，SPAC落地一年多以來，發展令人大失所望，認為香港SPAC上市制度對SPAC發起人的適合性和審批要求不夠明晰，審核時間長，令市場充滿顧慮，坦言：「他在美國集資幾日就得，但香港幾個月都未搞掂」，又稱內地企業吉利集團透過美國SPAC公司合併英國跑車品牌Lotus、極星等企業，不明白為什麼港交所不能吸引這些公司來港，認為現時制度打破了目標公司、投資者和發行人的關係。


　　他指出，對比18A、18C未見其上市時對投資者有準入限制，風險屬性更高的虛擬資產已向散戶開放，建議香港SPAC上市規則應降低專業投資者的數量要求，並取消或優化專業投資者的結構化要求；最根本地，建議香港SPAC應當向散戶開放投資。此外，應解低SPAC首次發售籌資額不低於10億元的門檻；適當提高權證的攤薄上限，同時引進附權股(right)和超額激勵做法(over-funded trust)。而由於市場變化快速，應降低PIPE投資（獨立第三方）門檻，允許PIPE投資於併購交易公布後擇機落實；並取消發起人提成權，併購交易中引進國際通行做法的Earn-out機制。

 

撰文：經濟通採訪組

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