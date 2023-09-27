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「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式圓滿舉行 香港路德會增城兆霖學校成首間受惠學校

27/09/2023

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為推動中、小學生齊齊「學好中文」，一直關注語文發展的淨緣慈善基金及親子媒體《親子頭條》發起了「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」計劃，早前於香港書展2023首次舉辦「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮，榮邀前新世界發展有限公司執行董事兼聯席總經理陳觀展先生擔任首位「傳承大使」。

為實踐對學生們的學習支援，於2023年9月21日假香港路德會增城兆霖學校特別舉辦「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式，榮邀原廣州市黎子流市長秘書莫夏星先生及晉羚集團創辦人李汶臻女士加入擔任「傳承大使」。

 

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「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式圓滿舉行。

 

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香港路德會增城兆霖學校是首間獲贈大粒MAC「語文的生命」中文學習系統的受惠學校。

 

而《凝皓六段》總策劃、「大粒MAC教室」閱讀計劃 及「語文的生命」閱讀大使林溢欣老師，與在場學生以互動提問方式刺激學生思考，用生動的演繹帶出學習中文的樂趣。是次更邀請到「大粒MAC教室」閱讀計劃及大粒MAC「語文的生命」計劃捐贈者黃兆祺先生、馬穎女士及捐贈機構志琳衞施基金會有限公司代表於現場頒贈中文教材予三間受惠學校，包括：香港路德會增城兆霖學校、路德會沙崙學校及路德會聖馬太學校（秀茂坪）。

淨緣慈善基金董事莊婉華女士表示，大粒MAC「語文的生命」中文學習系統是一套很好的教材及工具，讓學生生動有趣地學習中文。淨緣慈善基金期望可將計劃推廣至更多學校，讓更多學童、學校受惠。

 

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淨緣慈善基金董事莊婉華女士期望「大粒MAC教室」閱讀計劃推廣至更多學校，讓更多學童、學校受惠。

 

香港路德會增城兆霖學校葉綠盈校長表示，很榮幸成為全港首間獲贈大粒MAC「語文的生命」中文學習系統教材的小學，並已放置在學校圖書館，讓所有同學都可借閱。同時，學校會請老師挑選一些篇章或練習，由「中文大使」在早會時段分享。此外，學校已聘請一名內地教師，全年專責教授初小學童拼音及導讀。一套既全面，又緊貼小學教學課程的中文教材，不但有利學生學習，更豐富了老師的教學資源。

 

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香港路德會增城兆霖學校葉綠盈校長於致詞時感謝淨緣慈善基金積極推廣生命教育，早前參與「正向校園計劃」獲贈鄭裕彤博士的傳記《鄭裕彤傳》，讓她珍而重之的放在校長室，提醒自己傳承的重要。

 

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香港路德會增城兆霖學校葉綠盈校長代表一眾師生，感激「大粒MAC教室」閱讀計劃及大粒MAC「語文的生命」計劃捐贈者黃兆祺先生，慷慨解囊讓計劃得以實踐。

 

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林溢欣老師即席分享如何在中文字詞中發掘有趣的地方，讓學童印象深刻。

 

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香港路德會增城兆霖學校民歌隊演出民歌《春節謠》。上年民歌隊於「第二十屆全港小學英文民歌組合歌唱比賽」獲得分組亞軍及優異獎、亦於香港聯校音樂協會主辦《聯校音樂大賽2023》獲得小組合唱項目銀獎。

 

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陳稀渝同學為一眾嘉賓們，表演普通話獨誦作品《溫暖的小河》，陳同學於去年學校朗誦節獲得三、四年級組別季軍。

 

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原廣州市黎子流市長秘書莫夏星先生表示，華夏文明有5千年歷史，而大粒MAC「語文的生命」計劃可幫助小朋友認識中華文化、中國歷史，長遠對社會及國家發展有莫大裨益。莫夏星先生希望年輕一代透過學好中文及中華文化成為社會棟樑。

 

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晉羚集團創辦人李汶臻女士表示很高興可以擔任「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」計劃「傳承大使」，她認為中華文化源遠流長，中文文字由部首以至筆劃都蘊藏數千年的文化成果，期望此計劃可幫助年輕一代認識中華文化。

 

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香港路德會增城兆霖學校。

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