  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤

27/09/2023

　　據《路透》引述兩名知情人士稱，若中國恒大集團(03333)下個月底前未能提交新的債務重組計劃，一些海外債權人計劃加入清盤呈請。


　　恒大周日表示，鑒於附屬公司恒大地產集團正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。報道引述兩名消息人士稱，一班恒大債券持有人對此感到驚訝，並要求與恒大舉行會議以尋求澄清。消息人士稱，如果恒大未能在10月30日之前提交新的債務重組計劃，該債券持有人團體將支持此前針對恒大提出的清盤呈請。
　　報道指，考慮此舉的債權人數字及其所持恒大債券規模不詳。


　　恒大旗下房車寶的投資者Top Shine Global於2022年6月在香港提交了清盤呈請，指因恒大沒有履行回購房車寶股份的協議。7月，恒大清盤呈請聆訊被推遲至10月30日，以等待恒大與債權人就債務重組計劃進行投票的會議結果。該會議定於10月中旬舉行，惟恒大最新披露的信息令會議及其結果受到質疑，目前尚不清楚與境外債權人的會議是否會按計劃進行。

 

撰文：經濟通中國組

延伸閱讀

 

2023-08-18｜恒大申請破產 恐防觸發連鎖反應？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

64.700

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.410

異動股

01919

中遠海控

8.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 64.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.410
  • 01919 中遠海控
  • 8.000
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 130.000
股份推介
  • 00590 六福集團
  • 20.650
  • 目標︰$21.80
  • 02883 中海油田服務
  • 9.290
  • 目標︰$10.30
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 10.560
  • 目標︰$12.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.130
  • 目標︰$4.50
  • 00763 中興通訊
  • 23.650
  • 目標︰$30.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 300.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.750
  • 02007 碧桂園
  • 0.920
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 00941 中國移動
  • 65.650
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 139.600
  • 目標︰--
  • 00390 中國中鐵
  • 4.050
  • 目標︰$4.60
  • 03393 威勝控股
  • 2.970
  • 目標︰$3.35
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2023 07:50  《國金頭條》3月華爾街銀行爆煲以來最差一日，道指挫近400點

27/09/2023 07:54  《ＩＰＯ反應》中旭未來公開超購103倍，一手中籤率50%

27/09/2023 07:53  招商銀行(03968)建議明年度轉聘普華永道及羅兵咸任會計師

27/09/2023 07:54  《ＩＰＯ反應》東軟熙康:公開認購不足僅90%，國際配售微超購

27/09/2023 07:53  《國企紅籌》鄭煤機(00564)擬分拆恒達智控，不設保證配額

27/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒５９億元，買騰訊沽盈富

27/09/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】玖紙績後被大行睇淡，百威亞太遭削目標

22/09/2023 12:02  《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀

26/09/2023 16:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８８，隔夜拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美再制裁中企，瑞銀工行戰略合作，人幣官價強力過濾
人氣文章

新聞>財經熱話

煤價受惠國策持續走高，煤炭股息高防守力強，大行看法分歧應該點揀？
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋好去處 | 8大商場優惠+超靚打卡點！和風千鶴祭七色鳥居 / 人氣Snoopy限定店 / 七彩燈海彩虹風車陣 / 買滿$800送$100贈券
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

中秋節快到！秋老虎發威天氣仍熱騰騰！DIY應節素食：花好月圓薯薯餅
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

貴氣歐陸Tasting Menu：恍如置身羚羊峽谷進餐！難忘魚子醬豬面頰燉蛋奶凍、羊肚菌釀墨魚膠、炭燒22頭南非黃花魚花膠、香烤西班牙紅蝦
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

Sourdough Bread：吃麵包也能改善腸胃？酸種麵包營養價值比普通麵包3大優勝之處
人氣文章

Fashion

秋冬手袋2023：大手袋熱潮回歸！Jisoo、韓韶禧愛用Dior Toujours／舒淇同款Bottega Veneta Hop／超柔軟觸感Balenciaga Monaco
健康好人生 Health Channel
人氣文章
核污染
人氣文章
前度就是礙眼！無間斷聯繫、過分關心，是念念不忘，還是純友誼？
人氣文章
當個一百分女友，便能有好結局？遇上不懂得欣賞、珍惜你的男人，一切也只是徒然
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 10:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 10:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 10:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2023 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事27/09/2023
據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤
人氣文章中國故事26/09/2023
《神州經脈》美再制裁中企，瑞銀工行戰略合作，人幣官價強力過濾
人氣文章財經熱話26/09/2023
煤價受惠國策持續走高，煤炭股息高防守力強，大行看法分歧應該點揀？
人氣文章財經熱話26/09/2023
【收市短打】恒指跌穿17500點創今年低，HIBOR高企本港股份難有運行？李振豪：第四季仍備受壓力（有片）
人氣文章生財有道26/09/2023
【高息定存】大行輪流加存息，中銀香港6個月上調至4.5厘
人氣文章財經熱話26/09/2023
詐騙廣告防不勝防，議員倡立法規管，警方籲勿輕信網上投資項目
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金