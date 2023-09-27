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阿里擬分拆菜鳥在港上市股價反彈，應如何部署？

27/09/2023

　　阿里巴巴(09988)3月時公布擬將其2500億美元的業務分拆為六大部門，雖然早前傳出盒馬鮮生擬暫時擱置在港上市計劃，但昨日(26日)收市後宣布擬分拆旗下另一業務菜鳥智慧物流在港上市，已向聯交所提交分拆計劃，據報最少集資78億元。此外，在雙十一前夕，阿里宣布與騰訊(00700)深化合作，微信廣告可直跳淘寶天貓。阿里股價連跌兩日後，今日(27日)最多反彈2%，如看好其往後表現應如何部署呢？

 

 （截自菜鳥官網）

 

已向聯交所提交分拆菜鳥計劃　據報最少集資78億元

 

　　阿里巴巴公布，公司擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。根據第15項應用指引，公司已就擬議分拆向香港聯交所提交分拆計劃，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此菜鳥將仍為公司的子公司。其實，《彭博》日前已引述消息人士報道，菜鳥最快本星期遞表申請來港上市，目標最少集資10億美元(約78億港元)，但指現階段決定上市估值仍過早，細節仍可能有調整。


　　集團認為，擬議分拆將可使投資者能夠更好地評估公司的價值，並專注於阿里未分拆集團的業務；可更好地反映菜鳥自身的價值，並提高其運營及財務透明度，從而使投資者能夠分開評價菜鳥與阿里未分拆集團的業績及潛力；菜鳥的業務有別於阿里未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥業務的投資者群體；及提高菜鳥價值，進而令公司及其股東整體受益。

 

菜鳥首財季虧轉盈賺3.91億人幣　收入增近34%

 

　　菜鳥昨晚亦上載招股文件，花旗、中信及摩根大通擔任聯席保薦人。截至今年3月31日止年度，菜鳥錄虧損23.25億元(人民幣．下同)，收入778億元，按年增長16.4%；而2022年度虧損為20.04億元。非國際財務報告準則下，2023年度錄經調整利潤淨額2.79億元，而2022年度為虧損10.3億元。截至今年6月30日止首財季，菜鳥錄純利3.91億元，而去年同期為虧損3.38億元；收入231.64億元，按年增33.6%；非國際財務報告準則下，錄經調整利潤淨額10.93億元，較去年同期的3000萬元大增逾35倍。


　　菜鳥指，集資預期將用於進一步發展國際物流服務能力及網絡，包括繼續投資主要國際市場的e-Hub和倉庫、分揀中心、集運設施，同時進一步擴大及加強海外本地配送能力；優化國際業務的其他重要組成部分，例如增加跨境幹線的密度和頻率，及繼續提升國際物流解決方案。阿里巴巴目前透過其全資附屬公司間接持有106.9億股股份權益，佔已發行股份總額約69.54%。

 

與騰訊合作微信廣告直跳淘寶天貓　中金：互利共贏目標價137元 

 

　　另外，雙十一前夕，阿里媽媽與騰訊廣告近日宣布深化合作：微信視頻號、朋友圈、小程序等廣告流量通過阿里媽媽UD效果投放，可直跳淘寶、天貓商家的店舖、商品詳情及淘寶直播間。雙方還將在人群互補、系統共建等方面展開深度融合，滿足商家在店舖、直播、內容3大經營中心的不同經營目標。另外針對雙十一還將投入「雙11超引爆計劃」，投入億元補貼商家。

 

　　中金發表報告指，這一合作是騰訊(00700)和阿里面臨共同競爭對手和互聯互通大趨勢下邁出的實質性一步，有利於雙方互利共贏。阿里作為線上交易平台，天然對流量有強烈訴求，流量缺乏讓阿里在面對內容平台競爭時應對乏力，而微信的流量屬性和淘寶天貓適配性較優，騰訊和阿里深化合作，有望推動平台商家和用戶生態的健康增長，維持阿里「跑贏行業」評級及目標價137元。

 

熊麗萍：分拆菜鳥對股價有幫助　阿里85元以下可分注吸納


　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指分拆菜鳥對阿里股價或多或少會有幫助，之前阿里跌至82元，部分是因盒馬鮮生分拆可能延遲，並受大市影響，分拆菜鳥至少抵銷之前未能分拆盒馬影響。不過，對阿里股價往後影響還要看菜鳥最終上市定價，而現時至少已行出第一步，有重要意義，可見阿里大股東與包銷商或保薦人已達共識，大家都願意進行有關上市計劃。惟要留意菜鳥上市時市場環境，這會影響認購反應，繼而影響整體市場氣氛，始終很久未見大型新股上市，但現時資金較狹窄，菜鳥很難如以往以百倍計超額認購。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　另熊麗萍指，阿里六大業務之所以先揀菜鳥上市，相信因菜鳥業務模式有其新賣點，它偏向物流，與其他業務不同。其他電商股因競爭太大表現麻麻，菜鳥成本及交付控制準繩度可能高得多，故見市場反應較佳。惟面對行業競爭，菜鳥往後一定要靠量取勝，這亦符合國策大方向，上次整改就是要避免壟斷。菜鳥現時要靠控制成本及提高效率，業務要在消費者及商業機構間取得平衡，亦很靠科技，要與傳統電商不同，始終傳統電商股價已跌了很多，菜鳥要有其他賣點才可吸引市場。菜鳥上市定價將反映其在阿里多項業務中的估值，往後要留意，至於阿里股價，近期最多跌至82元，其實85元以下已值得吸納，但科技股受近期市況及美息走向偏鷹影響，故可分注買入。

 

　　阿里半日升0.77%收報84.6元，最多升2.03%至85.65元，成交10.79億元。其他科技股亦普遍隨大市略為反彈，騰訊升0.67%報302元，百度(09888)升1.09%報129.9元，快手(01024)升2.3%報62.4元，京東(09618)升1.25%報113.7元，惟美團(03690)跌1.2%報114.9元，網易(09999)跌0.13%報156.6元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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