  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】玖紙績曳大行齊踐踏，最熊高盛叫沽看$3.9

27/09/2023

 

 

 

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

64.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.390

異動股

01919

中遠海控

7.960

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 64.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.390
  • 01919 中遠海控
  • 7.960
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.350
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 130.400
股份推介
  • 00590 六福集團
  • 20.400
  • 目標︰$21.80
  • 02883 中海油田服務
  • 9.380
  • 目標︰$10.30
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 10.600
  • 目標︰$12.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.170
  • 目標︰$4.50
  • 00763 中興通訊
  • 23.450
  • 目標︰$30.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 302.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.100
  • 02007 碧桂園
  • 0.920
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 00941 中國移動
  • 66.000
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 137.800
  • 目標︰--
  • 00390 中國中鐵
  • 4.020
  • 目標︰$4.60
  • 03393 威勝控股
  • 2.990
  • 目標︰$3.35
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2023 07:50  《國金頭條》3月華爾街銀行爆煲以來最差一日，道指挫近400點

27/09/2023 07:54  《ＩＰＯ反應》中旭未來公開超購103倍，一手中籤率50%

27/09/2023 07:53  招商銀行(03968)建議明年度轉聘普華永道及羅兵咸任會計師

27/09/2023 07:54  《ＩＰＯ反應》東軟熙康:公開認購不足僅90%，國際配售微超購

27/09/2023 07:53  《國企紅籌》鄭煤機(00564)擬分拆恒達智控，不設保證配額

27/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒５９億元，買騰訊沽盈富

27/09/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】玖紙績後被大行睇淡，百威亞太遭削目標

22/09/2023 12:02  《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀

26/09/2023 16:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８８，隔夜拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式圓滿舉行 香港路德會增城兆霖學校成首間受惠學校
人氣文章

新聞>財經熱話

【分拆菜鳥】菜鳥獲分拆上市利好阿里股價，惟未有貨者宜待回至85元以下才吸納
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】玖紙績曳大行齊踐踏，最熊高盛叫沽看$3.9
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

【高息定存】大行輪流加存息，中銀香港6個月上調至4.5厘
人氣文章

小薯茶水間

華為新品發布會4大亮點！劉德華驚喜現身任新代言人登微博熱搜/ Beyond名曲回顧里程碑/ 新推旗艦機王、螢幕最大平板
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Blackpink Lisa演出瘋馬秀！舞孃是美妝品的靈感？Benefit全新唇釉系列輕鬆打造兩大唇妝
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季護膚｜除了早C晚A ，還有早C晚B！Kiehl’s、Philosophy兩大護膚公式，抗氧保濕、舒緩轉季肌膚問題
人氣文章

ChatENT．月巴氏

尹光的繽紛，Wan. K的啟示
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試 | 24款急凍粟米粒 / 青豆大比拼！粟米粒不是愈貴愈好！9款青豆獲5星滿分！這人氣品牌粟米青豆都最低分！即睇詳細評分
人氣文章
當個一百分女友，便能有好結局？遇上不懂得欣賞、珍惜你的男人，一切也只是徒然
人氣文章
核污染
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2023 11:24
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態27/09/2023
美國再將3間新疆公司列入實體清單，涉及強迫勞動
人氣文章最Hit資訊27/09/2023
「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式圓滿舉行 香港路德會增城兆霖學校成首間受惠學校
人氣文章財經熱話27/09/2023
【分拆菜鳥】菜鳥獲分拆上市利好阿里股價，惟未有貨者宜待回至85元以下才吸納
人氣文章大行報告27/09/2023
【大行炒D乜】玖紙績曳大行齊踐踏，最熊高盛叫沽看$3.9
人氣文章開市Good Morning27/09/2023
熊麗萍：港股資金短缺問題難即時解決，外資暫未回流為一大痛點
人氣文章中國故事27/09/2023
據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金