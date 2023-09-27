【大行炒D乜】玖紙績曳大行齊踐踏，最熊高盛叫沽看$3.9
27/09/2023
27/09/2023
更多大行報告
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023
延伸閱讀
27/09/2023 07:50 《國金頭條》3月華爾街銀行爆煲以來最差一日，道指挫近400點
27/09/2023 07:54 《ＩＰＯ反應》中旭未來公開超購103倍，一手中籤率50%
27/09/2023 07:53 招商銀行(03968)建議明年度轉聘普華永道及羅兵咸任會計師
27/09/2023 07:54 《ＩＰＯ反應》東軟熙康:公開認購不足僅90%，國際配售微超購
27/09/2023 07:53 《國企紅籌》鄭煤機(00564)擬分拆恒達智控，不設保證配額
27/09/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒５９億元，買騰訊沽盈富
27/09/2023 08:27 【大行炒Ｄ乜】玖紙績後被大行睇淡，百威亞太遭削目標
22/09/2023 12:02 《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀
26/09/2023 16:42 《財資快訊》美電軟報７﹒８１８８，隔夜拆息較上日微軟２０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2023 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2023 11:24
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態27/09/2023
美國再將3間新疆公司列入實體清單，涉及強迫勞動
|最Hit資訊27/09/2023
「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」大使委任禮及頒贈儀式圓滿舉行 香港路德會增城兆霖學校成首間受惠學校
|財經熱話27/09/2023
【分拆菜鳥】菜鳥獲分拆上市利好阿里股價，惟未有貨者宜待回至85元以下才吸納
|大行報告27/09/2023
【大行炒D乜】玖紙績曳大行齊踐踏，最熊高盛叫沽看$3.9
|開市Good Morning27/09/2023
熊麗萍：港股資金短缺問題難即時解決，外資暫未回流為一大痛點
|中國故事27/09/2023
據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰