《午市前瞻》恒指17500未穩 影業股短線受壓 料下半年績佳

恒生指數半日報17577，升111點或0.6%，主板成交逾401億元。恒生中國企業指數報6072，升42點或0.7%。恒生科技指數報3838，升21點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及友邦(01299)；騰訊收報302元，升2元或0.7%，成交23.51億元；美團收報114.9元，跌1.4元或1.2%，成交17.24億元；友邦收報61.9元，升0.25元或0.4%，成交11.99億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報84.6元，升0.65元或0.8%，成交10.79億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。



(阿里影業網頁截圖)



聶振邦：人民幣續弱不利後市



恒指昨日失守17500後，今日有所反彈，半日一度回升超過150點，重上17500，但半日大市成交僅約400億元。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，人民幣匯價今日轉強，重返1美元兌7.29水平，但他估計人民幣跌到7.32才會有較大支持，將對港股較為不利，預計即使今個月守住17500，下個月亦難以守穩。



影業股已反映十一黃金周因素



十一黃金周為內地影業旺季，多間券商預測，今年中秋國慶檔期有望延續暑期檔期熱度，甚至可能超越2019年國慶檔期的高峰期。近月港股影業股造好，聶振邦指阿里影業(01060)及貓眼(01896)6月至今已連升四個月，預計「十一」利好因素已反映得七七八八。



他指出，阿里影業於0.62至0.65元會有較大阻力，建議可待回落至0.55元入手會更好。另外，貓眼同樣已連升四個月，預計於12.5元會有較大阻力，現價入手潛在升幅較低，待回落至11.5元會較值博。



中線方面，聶振邦指今年為疫後第一年，整體人民消費意欲較大，而貓眼早前公布的上半年業績表現亮眼，預計連同阿里影業，下半年業績有望比上半年更加理想。

阿里影業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)





猫眼娛樂股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

