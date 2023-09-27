十一黃金周將至，相關股表現遜預期可以點揀？

今年中秋節和國慶節重疊，內地迎來「加長版黃金周」共8日假期，隨著十一黃金周將至，市場憧憬內地訪港人數上升，金行股獲資金追捧，其中上日逆市升近3%的周大福(01929)今日(27日)再升逾1%。有數據亦顯示黃金周內地出境遊及國內遊訂單均飆升，但內地旅遊股固然表現不見突出，其他黃金周相關股表現亦不如預期，若要炒作相關概念應該點揀？

（截自周大福網頁）

攜程：黃金周內地出境遊訂單飆近20倍 國內遊訂單增逾4倍

攜程集團(09961)數據顯示，今年黃金周期間，中國內地的出境旅遊訂單與2022年同期相比增長近20倍，而國內旅遊訂單增長超過4倍。與2022年的十一黃金周相比，中國內地到香港的航班預訂按年大幅增長1226%，香港的酒店預訂增長227%。黃金周假期期間與香港有關的旅遊產品預訂的平均預訂窗口為27天，明顯長於2022年的7天和2019年的9天，表示旅客對到港旅遊的信心正在增強，隨著旅遊行業的持續恢復，遊客亦選擇提前更多預訂行程。



另外，旅客更願意花費在深度體驗和高品質服務。全球而言，黃金周期間五星級酒店預訂大幅增長，東南亞地區增長562%，中東增長559%，歐洲增長379%。在香港，黃金周期間由內地旅客預訂的酒店中84%是4至5星級酒店。今年杭州舉辦亞運會亦帶動國內旅遊，其中杭州機票預訂量按年增長近5倍，酒店預訂量按年增長超過8倍。跨省旅行訂單的比例達到了73%，比2022年同期增加10個百分點，近20%的用戶選擇停留3天或更長時間。





此外，百度地圖聯合交通運輸部公路科學研究院綜合交通運輸大數據處理及應用技術交通運輸行業研發中心(中路高科集團)、公安部交通管理科學研究所、攜程旅行、馬蜂窩等機構發布《2023年十一假期出行預測報告》，預測今年十一出行熱度將是近年最高，人口遷徙總量或超去年200%。





瑞銀：受累人幣貶值及宏觀經濟放緩 內地遊客人均支出仍疲弱

瑞銀近日發表研究報告指，數據顯示即將到來的十一黃金周，香港19家四、五星級酒店平均房價較5月份高出3%至35%，但中環、金鐘及九龍站的高級酒店房價升幅達21%至35%，遠高於尖沙咀、旺角和銅鑼灣/灣仔的酒店介乎約3%至13%的升幅。酒店價格的分化，意味著內地高端遊客的消費能力依然強勁，對豪華購物中心如太古廣場及置地廣場等有利。

不過，瑞銀又指，考慮到近期人民幣貶值和宏觀經濟放緩，料內地遊客的人均支出仍然疲弱。相較2018年，預期十一黃金周的本港零售銷售復甦率維持85%，而內地遊客復甦率將維持在約70%。在市場情緒審慎的情況下，料負債率較低的發展商股，以及採取派息政策的收租股如領展(00823)的表現將跑贏大市。

摩通料周大福業績有驚喜 列入正面催化觀察名單

雖然本港零售銷售仍有待復甦，但周大福卻獲大行唱好，其中摩通預料周大福截至9月底止的上半財年業績將有驚喜。摩通認為，銷售表現疲弱並不一定意味著利潤率同樣走低，周大福2023財年下半年正正證明了這論點，儘管期內銷售額按年跌12%，但核心經營利潤率卻按年提升50個基點，按半年升130個基點，這受益於折扣減少、成本節約和產品升級，抵銷了營運去槓桿化的影響。考慮到大多數指標已經轉強，預料周大福將於上半財年繼續實現核心經營利潤率擴張，即由去年同期的低基數提升140至150個基點，核心經營溢利料按年增長約26%，增幅較市場預期高10%至15%，相信市場將在績後調升預測，從而推動周大福股價上行，將其列入正面催化觀察名單，評級「增持」。

另華西證券指，中國黃金珠寶產業總規模超7000億人民幣，其中黃金飾品佔主導，長期維持穩定成長。該行業2015年後產業成長邏輯進入切換調整期，在工藝升級、悅己消費場景擴大、國潮崛起、全球避險情緒抬升等綜合影響下，產業進入新發展階段，對「量」、「價」改善形成新的永續性支撐，建議投資者專注於相關受益標的如周大福、菜百股份等品牌。

澳門擬對「換錢黨」刑事化 花旗：賭股見買入機會



濠賭股本來亦是黃金周受惠股，不過澳門政府於9月初考慮將賭場附近和賭場內未經授權的貨幣兌換活動定為刑事罪行，有報道指澳門政府正進行調查，影響賭股表現。滙證指，當局一直有定期打擊這類活動，目前的打擊行動應不會對澳門賭收造成影響。相信黃金周的潛在強勁情緒將持續到明年，看好金沙(01928)、永利澳門(01128)及銀娛(00027)，均予「買入」評級，分別維持目標價37.5元、9.5元及62元。另外，9月首24日賭收錄120億澳門元，意味過去一周的日均收入錄5.57億澳門元，按周升3%。雖然黃金周前進入季節性疲弱狀態，貴賓廳贏率亦下降至3%，但需求仍然保持增長。另業內人士預計，10月初的需求強勁，酒店預訂量表明假期期間的入住率為90%至100%，相信黃金周表現將更加強勁。

花旗表示，澳門博彩股回調將短暫，較早前有關打擊非法現金兌換活動市場傳言並不代表政府意圖。如果政府將無牌現金兌換定為犯罪，從事相關活動人士可能入獄，正是精明投資者所樂見，股價下跌製造買入機會。而由酒店客房預訂、活動和音樂會的陣容來看，國慶黃金周料將成績出色，偏好股票依次為銀娛、金沙、美高梅(02282)、新濠(00200)、永利及澳博(00880)。摩通亦指，上述消息影響或許不大，因為使用這些服務的博彩總收入不超過10%；另預計10月行業中場博彩收入將達到疫情前水平100%以上。

熊麗萍：料周大福最多只見12元 海底撈20元以下可小注買入



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，本港及內地人消費模式轉變明顯，大家都是因價錢問題北上或來港消費，其中港人北上消費純為飲飲食食，不見熱衷在內地購物，而內地部分旅客來港所謂深度遊、個性遊等也關乎飲食，不似過去為了購物甚至買名牌產品。另外，北上消費往往因價錢便宜、選擇多及服務好等，本港餐飲業要因應作出改變，才能產生競爭力。至於周大福近日炒起雖因黃金周假期將至，但以往假期旅客以購物為主，不論買車、買金或買樓，即所謂「金九銀十」，對消費市場有幫助，惟現時旅客消費模式已不同，尤其在疫情後看重旅遊多於購物。另周大福要留意不要單看香港業務，因其只佔較小部分，反而其深廣的內地網點及銷售對整體業務影響更大。而今次雖是「超級黃金周」，但很多黃金周相關股份表現不如預期，炒作黃金周要有所保留，周大福相信也只是反彈，料最多只升至12元，只宜短線炒作。

至於內地餐飲股，熊麗萍表示，就算港人北上幫襯，對其生意額來說也只是小數目，最主要看國內民眾消費，例如海底撈(06862)在內地屬大品牌，且價錢不算便宜，而整體餐飲消費類股份表現都不理想，藉著今次假期可能會有些幫助，但以現時市況，海底撈現價20幾倍市盈率，估值只算合理，不算特別吸引，惟趁其股價沒怎麼藉黃金周炒升，短線博一博無妨，可能在黃金周期間公布的一些數據如銷售及訪客人數等會帶來一輪上升，回至20元以下可小注買入。

內地餐飲、旅遊、體品及濠賭股等黃金周相關股份今日個別發展，海底撈升2.23%報20.6元，九毛九(09922)升0.77%報10.46元，攜程升0.65%報277.6元，同程旅行(00780)升0.82%報17.24元，李寧(02331)跌0.16%報32元，安踏(02020)升1.37%報85元，銀娛跌0.62%報48元，金沙升1.26%報24.2元。本地零售餐飲股今日亦升跌不一，周大福升1.05%報11.58元，周生生升1.66%報9.79元，莎莎國際(00178)升0.95%報1.06元，佐丹奴(00709)無升跌報2.66元，大家樂(00341)升0.83%報8.53元，大快活(00052)跌1.34%報10.32元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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