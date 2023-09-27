據報恒大主席許家印被警方帶走，於指定地方監視居住

據《彭博》引述據知情人士報道，中國恒大集團(03333)董事局主席許家印本月稍早被廣東警方帶走，目前正在指定地點監視居住，暫未知原因。









監視居住並非正式逮捕，也不代表許家印會被起訴，只是不准離開所住地點，也不能與他人會見或通信；其護照和身份證必須由執行機關保管。監視居住最長不得超過六個月。



有內媒曾於8月底引述接近恒大的相關人士指出，許家印目前常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，但「不可隨意見外人」。



恒大危機近日層層升級。恒大旗下財富管理服務平台恒大金融財富管理(深圳)有限公司有多人被深圳警方採取刑事強制措施，包括法定代表人、總經理杜亮，可能涉及非法集資；恒大集團前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮亦被相關部門控制，兩人去年7月因涉嫌參與恒大物業(06666)存款質押被銀行強制執行事件而辭職。原恒大集團副總裁兼原恒大人壽董事長朱加麟也於近日被留置調查。



此外，恒大近日以需要重新審視建議重組的條款為由，取消了原定25日及26日舉行的債務重組會議，又指恒大地產正被立案調查，無法滿足新票據的發行資格；之後恒大地產宣布，一筆40億元人民幣的境內債未能按期兌付本息。《路透》昨日引述兩名知情人士稱，若恒大10月30日底前未能提交新的債務重組計劃，一批海外債權人將支持此前針對恒大在香港提出的清盤呈請。

撰文：經濟通中國組