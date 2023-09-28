林家亨：恒指第四季溫和復甦，預計有10－15％升幅

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

內地8月全國規模以上企業利潤按年增加逾17％，終止5個月跌勢，局方表示，政策效果日益顯現，令工業利潤回穩，反映內地經濟維穩有效？港股或現曙光？惟技術走勢早前已跌穿黃金比率反彈0.618倍的17600點，恒指短期轉勢難？醫藥股昨日（27日）又再彈高，藥明康德(02359)公布其附屬公司擴建兩個多肽生產基地，刺激股價飆升逾7％，減肥藥概念股熱炒，加上醫藥股股價低殘，相關股份吼得過？惟投資者仍需擔心股價炒高後遭大股東減持風險？比亞迪(01211)上星期銷量增長放慢，而理想(02015)截至上日止，已達到蔚來(09866)、小鵬(09868)及華為一個月的交付量總和，目前股價落後追得過？華為問界M9將於今年年底推出市場，與同款車型相比，其性價比高嗎？





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