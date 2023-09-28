《午市前瞻》港股10月料持續弱勢 看淡菜鳥招股反應

恒生指數半日報17429，跌182點或1%，主板成交逾411億元。恒生中國企業指數報6009，跌59點或1%。恒生科技指數報3773，跌60點或1.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及友邦(01299)；騰訊收報298元，跌4元或1.3%，成交20.97億元；美團收報111.3元，跌3.5元或3%，成交20.53億元；友邦收報63.2元，跌0.85元或1.3%，成交15.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報83.4元，跌1.1元或1.3%，成交10.26億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(美團網頁截圖)



連敬涵：不利因素困擾令外資離場



恒指持續偏軟，昨日輕微反彈後，今日重拾跌勢，半日最多跌超過200點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，本月恒指的確難守17500，明日起北水停流直至國慶黃金周完結，而近期負面消息較多，人民幣弱勢，種種不利因素都會令外資卻步。



他預期，港股10月向下機會較大，觀望內地經濟數據能否帶動股市回升。上個月內地的PMI數據有所改善，本周六公布的PMI若能延續改善情況，才較為有利港股下周表現。



美團、阿里料未止跌



港股弱勢，重磅科技股同樣跌跌不休。美團(03690)盤中跌超過3%，逼近5月低位109.2元；但連敬涵不建議撈底美團，因為近期資金流出港股，科技股身為重磅股難免同樣會遭到拋售，預計資金將會持續由科指相關股份流出，整體科技板塊缺水，即使短期不會大跌，日日陰跌亦容易帶來較大損失，故不建議現價入手美團。



另一重磅科技股阿里巴巴(09988)同樣反覆向下回吐，日前已正式宣布分拆菜鳥獨立上市。但連敬涵唱淡阿里後市，不看好菜鳥的認購反應，認為今時不同往日，消息對阿里股價不會有太大幫助。雖然目前因為分拆消息令阿里股價跑贏美團、騰訊(00700)，84元至85元略見支持，但料菜鳥招股反應不如預期時，阿里大有機會要下試80元。

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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