騰訊密密回購兼獲大行祝福仍失守300元，可以點部署？

騰訊(00700)險守300元大關多日，今日(28日)終於失守。近日亦有些有關集團的利淡消息，包括內地公布89款國產遊戲獲批版號，惟騰訊未有遊戲進入名單，另騰訊宣布國慶長假未成年人合共只可玩8小時遊戲。雖然騰訊繼續密密回購，且獲多間大行唱好，但未能撐起股價，加上恒指今日再創年內新低，騰訊作為權重股自難幸免，應如何部署呢？

（騰訊官網媒體資料庫）

89款國產遊戲獲版號騰訊無份 國慶長假未成年人只可玩8小時遊戲

騰訊遊戲在微信發布關於中秋及國慶節假期前後未成年人遊戲限玩的通知。通知顯示，9月29日、9月30日至10月6日每日晚上8時至9時之間，未成年人可登入遊戲。其餘工作日，以及調休上班的10月7日和10月8日，均為禁玩時段。一直以來，青少年遊戲沉迷的問題被廣泛討論，引起社會各界關注，因此國家新聞出版署於2021年8月下發通知，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日晚上8時至9時向未成年人提供1小時服務。





另外，國家新聞出版署近日發布9月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批版號，包括百度(09888)旗下公司出版的《打造與冒險》、中青寶(深:300052)的《頭號礦工》、《彈射之星》等，惟騰訊和網易(09999)未有遊戲進入名單。

銀河證券：版號發放整體趨勢向好 遊戲公司盈利端將逐步企穩

中國銀河證券發表研報稱，8月國內遊戲版號停發一個月後，9月重新恢復。2023年至今版號發放量達699款，超出去年全年近50%。版號發放整體趨勢的向好將持續優化供給端，遊戲新產品周期正逐步開啟，各家遊戲公司的儲備遊戲將陸續釋放利潤，盈利端將逐步企穩，同時將推動遊戲市場規模進一步增長。從長期來看，AIGC等技術對遊戲全產業鏈具有降本增效，提升用戶交互體驗，改善用戶遊戲體驗，突破付費意願上限的效果。惟針對未成年防沉迷的禁令下，騰訊及網易分別發布中秋國慶假期未成年人遊戲時間限制通知，從9月29日到10月6日期間，未成年人在每晚8點到9點可以遊玩1小時。

花旗：近期股價弱勢提供吸納機會 予目標價496元

花旗發表最新報告指，沒有特別基本理由，騰訊股價過去一個月已累積跌逾15%，只可歸因於宏觀情緒疲弱，市場缺乏購買催化劑，以及未有肯定股東Prosus潛在沽貨。騰訊平台生態系統彈性、管理層致力持續改善營運及盈利，以及騰訊大模型「混元」發行，仍未被投資者賞識，料騰訊續會透過廣告短視頻推動用戶，並會加強AI人工智慧廣告，雲服務/商業服務料亦會受惠混元採用及加快盈利增長，即使在近乎靜止宏觀前景下，料將成中期催化劑。預期未來數月，騰訊將會因混元等逐步實現可能獲重估，開展90天觀察期，目標價496元，重申「買入」評級，近期弱勢提供吸納機會。

中信建投証券則指，騰訊2023至24年業績具備較好的彈性，中長期業務仍具備較好的成長前景及獲利回報。騰訊電商、生活服務、公用事業等貢獻主要商品成交金額(GMV)，未來受益線上化進程可望維持穩健成長。小遊戲依託微信生態體系的流量紅利，疊加規範整治後重啟上行周期，版號常態化發放、暑期帶來的買量需求提升，對應微信小遊戲的商業化進度加速。中長期看，微信小遊戲可望打造差異化場景，依託閉環優勢強化在發行、營運端的地位，取得額外增量，予6個月目標價390元，維持「買入」評級。

摩通：料騰訊未來幾年小遊戲市場份額續增 目標價440元



另摩通近日指，對騰訊的微信小遊戲作出深入研究，目前小遊戲財務貢獻相對較少，預料今年只佔總收入約2%、毛利約4%，但小遊戲用戶不需另外下載應用程式，容易接觸，相信會更加流行。而一些核心遊戲玩家，亦可能會將遊戲消費轉移至小遊戲，因此未來幾年小遊戲的市場份額會持續增加，而在小遊戲推動下，未來幾年國內遊戲貨幣化將會保持11至13%增長。騰訊社交網路服務及本地遊戲收入疲弱情況只屬短暫，利潤率在結構上改善，預期未來幾個季度盈利增長加快到40至60%，明年盈利增長維持20%以上，盈利預測得以正面重估，予目標價440元，評級「增持」。

光大證券：持續回購抵銷部分大股東減持壓力 目標價430元

值得一提，騰訊自8月16日公布中期業績後，繼續密密回購，於昨日(27日)就斥約4.01億元回購133萬股，每股回購價介乎298至304元，前日(26日)同樣斥約4.01億元回購133萬股，每股回購價介乎298.6至303.4元。





光大證券稱，騰訊股份回購仍持續，有望在交易層面部分抵銷大股東減持壓力。2023年5月22日至9月25日，騰訊本輪共63個交易日回購，回購股份合計佔比0.8%，金額總計241.7億元，均價329.2元。2021年4月大股東Prosus減持以來，騰訊共回購669.5億元，股份佔比2.1%。此外，騰訊各業務線潛力可觀，微信加快商業化變現步伐，海內外遊戲產品線儲備豐富。而在9月25日阿里媽媽和騰訊廣告宣布進一步深化合作，實現微信和淘寶廣告流量的全面直連，並推出「雙11超引爆計劃」，在流量、系統等層面再次升級。微信視頻號、朋友圈、小程式等廣告流量可通過阿里媽媽UD效果投放直達淘寶、天貓，維持騰訊「買入」評級，目標價430元。

陳政深：市場對遊戲行業看法悲觀 若於290元喘穩再作部署

艾德金融董事陳政深指，現時大量外資流走，騰訊作為權重股難免捱沽，大股東持續減持亦抵銷集團密密回購。另外，市場對行業看法偏向悲觀，騰訊有過半收入來自遊戲業務，內地限制未成年人玩遊戲，令年輕用戶粘性降低，影響騰訊未來遊戲業務發展，而在杭州亞運期間亦見內地對電競轉播有嚴格限制，令長線資金也流走。再者，內地經濟堪憂，佔GDP很大比重的內房行業問題未解決，騰訊廣告收入亦受限制。教育行業方面，當局禁止補習亦對騰訊有影響。

至於騰訊股價走勢，陳政深指，300元固然是一個重要關口，但還未到超賣水平，除非RSI跌至30。持貨者若見已跌至近止蝕位宜先行減持，無貨則宜先看能否於去年平台區約290元喘穩，然後再作部署。

騰訊收市跌1.52%報297.4元，成交46.57億元。其他科技股亦普遍下跌，京東(09618)跌2.03%報111.1元，阿里(09988)跌1.78%報83元，百度跌0.23%報128.8元，美團(03690)跌3.48%報110.8元，網易跌2.58%報151.2元，小米(01810)跌1.01%報11.72元。









（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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