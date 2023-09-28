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中國暗助華府接回叛逃北韓士兵，沙利文向北京致謝

28/09/2023

　　美國國務院官員周三（27日）透露，7月擅自進入北韓的美軍士兵特拉維斯．金(Travis King)，經中美早前秘密協商後，已經中國返美。白宮國家安全顧問沙利文對中國政府提供協助表示感謝。


　　美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，金先被平壤當局驅逐出境，送往中朝邊境城市丹東，並在當地見到了美國駐華大使伯恩斯。他再被送到瀋陽，乘坐美國國務院安排的飛機，前往韓國烏山美國空軍基地，再轉飛美國。


　　米勒補充，在是次移交過程中，瑞典外交官擔任了中間人角色，而中國則為美方提供了過境方便。分析指，沙利文向中方致謝，反映他實際上承認了兩國在關係緊張之際，依然實現了一次具典範的合作。


　　米勒還稱，自國務卿布林肯6月訪華以來，兩國磋商的「節奏」開始加快，雙方會晤的更多細節將在不久後公布。他說：「我們還與中國就很多問題在交換意見，很快就可以公開。」


　　現年23歲的裝甲偵察兵金來自威斯康辛州，他因襲擊罪名在韓國入獄近兩個月，原定於7月調回德克薩斯州並可能被革除軍籍。但他卻擅自離開機場，並參加了一個前往板門店朝韓共同警備區的旅遊團，然後越界進入北韓。
　
金正恩將強化核武寫入憲法
　
　　另一方面，在周三（27日）結束的朝鮮第十四屆最高人民會議第九次會議，將強化核武力量政策寫入憲法。最高領導人金正恩在會上表示：「朝鮮核武裝力量建設政策已永久化，成為國家基本法，任何人都不能藐視。」


　　他指美日韓三國的軍事合作，對朝構成「最嚴重的實質威脅」，最終導致「亞洲版北約」出現，呼籲「反帝國主義獨立國家」加強團結。

 

撰文：經濟通市場國金組

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