許家印被採強制措施二兒子同被帶走，恒大重組陷困境

中國恒大(03333)28日晚在港交所發公告，確認執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。而內媒引述知情人士稱，許家印是在凌晨遭帶走，曾主導恒大財富工作的許家印二兒子許滕鶴亦被帶走。



據《第一財經》報道，許家印是在他的住所，凌晨時分被帶走協助調查，整個過程平靜而迅速。不過，《搜狐網》早前報道引述目擊者稱，許家印被戴上手銬帶走，原因是他和保鏢與警方發生「激烈對抗」。



《第一財經》引述內部人士透露，許家印的二兒子許騰鶴也被一起帶走。許騰鶴曾主導恒大財富的工作，深圳市公安局9月16日通報採取刑事強制措施的杜亮，是他的下屬。



據內地資深地產研究人士透露，今次事件或涉及恒大人壽及恒大財富非法集資，並將款項轉移至中國恒大。



內地法律專家表示，許家印涉及的問題很可能與多個罪名有關，非常複雜，可能需要一段時間才能釐清，相信會影響恒大正在重組的債券價值，公司重組亦陷入困境。



恒大昨晚公布，截至上月底，面對1946宗訴訟，涉及總金額約4493億(人民幣．下同)，未能清償的到期債務累計約2785億，公司截至6月總負債2.38萬億元。

撰文：經濟通中國組