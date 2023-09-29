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逾32萬人抽綠債，6手或以下料派足

29/09/2023

　　政府發行的第二批綠色零售債券，昨日截止認購。政府發言人指，根據從配售機構所得資料，綠債初步認購金額約302億元，為目標發行額150億元的2倍，認購人數約32.3萬。


　　當局預計最終發行額將提高至上限200億元，計劃下周五（6日）公布配發結果，料認購6手或以下的投資者可獲全數分配。


　　去年綠債合共收到近48.84萬份有效申請，金額達325.67億元，發行額同樣為200億元，結果每人最多分配5手。《香港經濟日報》

 

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