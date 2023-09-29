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《午市前瞻》恒指初步上望20天線 貝殼短中線值得留意

29/09/2023

　　恒生指數半日報17843，升470點或2.7%，主板成交逾333億元。恒生中國企業指數報6157，升166點或2.8%。恒生科技指數報3916，升138點或3.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報305.6元，升8.2元或2.8%，成交16.06億元；友邦收報64.25元，升1.35元或2.1%，成交13.74億元；阿里收報85.95元，升2.95元或3.6%，成交11.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報115.2元，升4.4元或4%，成交7.06億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(貝殼找房網頁截圖)


李偉傑：期結日過後有資金平淡倉


　　港股再度上演期結日後反轉，昨日低見17352年內低位後，今日北水正式開始放長假，但早上港股升幅急速擴大，半日升超過400點，重返10天線水平。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股今日於年內低位反彈，主因美匯轉弱，令人民幣再度轉強。近期港股受壓多數因為美匯攀升，故今日美匯走弱，港股便趁勢挾升。


　　他提到，短線港股未必不會再見新低，但今日明顯有資金趁勢平淡倉，故假期前港股能鬆一口氣。他預期恒指短線反彈目標為20天線約18000水平，但須留意下周北水缺席下，成交將維持較低水平。觀望美國聯邦政府能否渡過停擺危機，如美元持續回落，將有利恒指進一步挑戰50天線約18500水平。


內地部門對內房行動會否漫延成關鍵


　　內地樓市反覆，政策刺激短線銷情後再度過回軟，以二手樓買賣平台股貝殼(02423)近期交投暢旺，今日升超過3%再次挑戰250天線。李偉傑分析指，早前貝殼公布將重點發展家居裝修業務，配合了內地樓市的發展需求願望，而不同於房地產發展商，貝殼公司資金壓力較輕，有望跑贏內房板塊。但他指近期市況弱勢，初步目標為本月初的裂口頂部約45.7元，借助金九銀十炒作亦有望上試50元，中線而言較值得關注。


　　恒大(03333)公布有關部門通知，執行董事及主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。李偉傑分析指，現時為內房的關鍵變化期，內地部門針對恒大的行動會否漫延至其他內房亦難以估計，整體風險高企，尤其對債務高企內房股更應維持觀望態度。

 

貝殼找房股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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