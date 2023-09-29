綠債認購反應遜去年，上市後應如何部署？高息股中有咩好選擇？

政府發行的第二批綠色零售債券(04273)昨日(28日)截止認購，雖然保底息率達4.75厘，遠高於去年那一批的2.5厘，但初步認購金額約302億元，較去年第一批少7.3%；認購人數約32.3萬，也較去年48.8萬減少34%，可能因首批政府綠債二五零五(04252)仍潛水3.5%，難免令人有戒心，且料同樣只獲派幾手，獲利空間有限。今批綠債將於10月10日發行，10月11日在聯交所掛牌，有4.75%保底利息，到時應見水位即沽出抑或持有至到期呢？港股中又有否其他既高息又穩陣的選擇呢？

（Tony攝）

綠債32萬人認購302億超額1倍 6手或以下料派足

政府發言人指，根據從配售機構所得資料，綠債初步認購金額約302億元，為目標發行額150億元的2倍，認購人數約32.3萬。當局預計最終發行額將提高至上限200億元，計劃下周五(6日)公布配發結果，料認購6手或以下的投資者可獲全數分配。去年綠債合共收到近48.84萬份有效申請，金額達325.67億元，發行額同樣為200億元，結果每人最多分配5手。

滙豐：綠債認購金額超去年 穩健投資產品需求日增

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，透過滙豐認購新一批綠色債券的客戶當中，五分之一是首次經該該行參與認購政府發行的零售債券；經該行認購綠債的金額超越去年，並創新高，客戶平均認購金額增加約25%。尤其是在本地股票市場不明朗的情況下，市場對相關產品的興趣正在上升，對較穩健的投資產品的需求亦日益增加。





中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，今次綠色債券總認購金額突破去年紀錄，客戶平均認購額較去年上升超過三成。由於今次綠色債券可鎖定3年的4.75厘保證回報，相信客戶會長期持有作收息之用。渣打香港財富管理業務主管何文俊指，客戶認購新一批綠色債券反應理想，總認購金額超越去年，客戶的平均認購額亦較去年增加三成。面對複雜多變的市場環境，投資者傾向尋求穩健的投資策略，對綠色債券等能提供穩定回報的產品需求因而上升。

工銀亞洲：提供3年4.75厘保底息 隨時於市場放售流動性高

中國工商銀行(亞洲)亦表示，認購反應正面，整體認購情況與去年相若，當中每人平均認購手數較去年增加超過20%，最高認購160手。該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今批綠債認購期適逢美國聯儲局繼今年6月後再度宣布暫停加息，市場預期中長期的息口環境或會有所轉變。因此，雖然接近年尾定期存款息率一般較高，但今批綠債提供未來3年保底息率達4.75厘的回報，加上可隨時因應市況於二手市場放售，流動性較高，仍然具有一定吸引力。



不過，券商綠債認購反應普遍較差，其中富途證券表示，是次綠債認購反應不及去年，但平台上不少客戶都有興趣將投資組合從股票延伸至綠債，反映現時市況下投資者擴闊平穩資產配置的需求。輝立證券則僅獲1500人入飛，相比去年跌約85%，而認購金額為1億元，較去年大跌八成。輝立企業融資經理陳英傑直言市場反應差，主因首批綠債最新回報率已大約4.75厘，而今批綠債每人預計僅分配到5至6手，很多客認為無水位，加上第一批綠債首掛潛水，以致態度審慎。

滙控港英再回購近526萬股涉資3.2億 摩通予目標價80元



電訊、石油及煤炭等一眾高息股沒特別消息，惟周息率達8%的滙控(00005)昨日(28日)在英國再回購約259.6萬股，每股作價6.3490至6.4590英鎊，總值約1662萬英鎊(約1.59億港元)，同日在香港聯交所回購約266.3萬股，每股作價60.40至60.85港元，總值約1.61億港元。滙控由今年8月3日起至不遲於10月26日，擬購買總值最多20億美元之普通股並予以註銷。滙控至今累計回購約1.86億股，涉資約14.3億美元。

(Shutterstock)

另外，《彭博》昨引述消息人士報道，滙豐收購花旗的中國在岸零售財富管理業務的交易最快可能於下個月公布。報道指，花旗在中國的零售財管業務持有約40億美元的資產及存款，牽涉約400名員工，若交易成功，將由滙豐接手。《彭博》又引述知情人士指，滙控公關負責人古沛勤(Sherard Cowper-Coles)在對英國政府處理對華關係上發表有爭議評論後提出辭職，他將於下月離開任職10年的滙控，不過未知他離職的確切原因。古沛勤早前在一個私人圓桌討論上，批評美國強制英國減少與中國的商業往來，並指摘英國政府「軟弱」順從，事件惹來被中國政府制裁的保守黨議員不滿。

摩通近日發表研究報告指，滙控過去10年的「自救計劃」對支持有形資產回報率(RoTE)達雙位數至關重要，例如減少風險加權資產(RWA)及成本優化等，即使政策利率正常化至約2.5%，也支持約11%的RoTE。預計滙控今年標準化ROE為14.9%，較疫前擴大880個基點，其中530個基點是透過結構性改革計劃實現。另預計滙控標準化RoTE將從10年平均值的8.1%提高至今年的16.4%，並在明年降至14.5%，2025年降至12.4%，維持「增持」評級，目標價80元。

溫傑：綠債即使破底跌幅也很小 高息股可吼中石油中移動中電信滙控

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，綠色債券有30幾萬人認購已不算差，除了上次認購那批人怕又再破底不敢再買外，美國可能會再加多一次息，並預計明年下半年才會開始減息，加上定期存款息率高企，顯得綠債不算特別吸引。不過，今次綠債保底息始終達4.75厘，即使上市當日破底，料也只會跌很少，當然有得升也不會升很多。此外，美國息率由零開始，已升至現時5.5厘，再升空間有限，債價下跌空間不大，且綠債有3年年期，隨著明年美國開始減息，即使上市時破底，到時料可升至100元以上，可賺息兼賺價。因此，有認購的可持有兩、三年，若見稍為破底也可補多些貨，沒認購的也可伺機買入。

另溫傑認為，雖然高息股一般在跌市時跌幅較小，升市時亦會跟升些少，但投資者未必一定要買，若擔心港股未跌完可暫不入市，亦可分注吸納科技、汽車及旅遊等優質股，除股票外，投資組合中也應有些定期存款及債券。要買高息股亦只應吼優質、有增長潛力的股份，例如石油股可買中石油(00857)，但宜待回至5.4元；電訊股可買中移動(00941)，但宜待回至63元，另亦可吼中電信(00728)，惟宜待回至3.7至3.8元。而滙控股價走勢較強主要因美國繼續維持高利率，回至58元才值得吸納。以上買入價本月初也曾見過，未必不可能到價。至於傳統公用股不具增長潛力，息率僅5至6厘不吸引，不建議吸納。

高息股今日大多表現一般，中移動升0.38%收報65.7元，中電信無升跌報3.92元，中聯通(00762)跌0.87%報5.68元，中海油(00883)跌0.15%報13.78元，中石油無升跌報5.9元，中石化(00386)跌0.23%報4.28元，至於滙控，則升1.82%收報61.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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