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耆老同行 攜手預防認知障礙

29/09/2023

您是否曾經擔心自己或親愛的家人不知不覺地患上認知障礙？衞生署及中文大學醫學院研究指出，本港70歲以上的長者，每10人就有1名患有認知障礙症。

日本命力與您攜手，及早預防認知障礙，讓每人都擁有健康、活力的大腦。我們誠摯邀請您前來日本命力旗艦店和日本命力概念店，免費獲取認知障礙評估，認識寶貴的護腦健康資訊。

此外，現埸更設有專業營養師諮詢服務，根據您的個人需求和腦部健康目標，提供專業的護腦健康營養建議。將為您制定個性化的飲食計劃，包括營養豐富的食物建議和營養補充品，以最大程度地提高腦功能和預防認知障礙。
 
透過日本命力營養師的指導，您將能夠為自己的大腦健康打下堅實的基礎。

完成檢測後，客人即場購買日本命力「腦鑽素」可享額外7折優惠。

活動由即日開始至2023年10月31日結束。

歡迎致電查詢及預約：

日本命力旗艦店：尖沙咀新港中心1座16樓1601室
電話：852 2713 6061 / Whatsapp：852 5229 6934

日本命力概念店：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓913號舖
電話：852 3565 5966

＊敬請提前預約蒞臨，以助我們實施人流管理

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2023 17:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2023 17:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/09/2023 16:40
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