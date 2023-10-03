  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系

03/10/2023

 

 

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.360

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 01919 中遠海控
  • 7.760
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 67.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.300
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.020
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.500
  • 目標︰$80.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.710
  • 目標︰$6.20
  • 03692 翰森製藥
  • 10.000
  • 目標︰$11.26
  • 00874 白雲山
  • 21.700
  • 目標︰$24.61
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.800
  • 00700 騰訊控股
  • 299.000
  • 00001 長和
  • 40.150
  • 03333 中國恒大
  • 0.390
  • 00005 滙豐控股
  • 60.200
報章貼士
  • 01405 達勢股份
  • 62.500
  • 目標︰--
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.620
  • 目標︰$6.00
  • 06828 北京燃氣藍天
  • 0.067
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2023 10:21  【香港要聞】李家超回應涉及張翔投訴，稱港大有能力處理內部事務

03/10/2023 11:20  《魚缸博客》宏海控股曾飆逾27倍，追唔追得過？

03/10/2023 11:55  【外圍經濟】新行長首次主持會議，澳洲央行連續第四次暫停加息

03/10/2023 07:54  渣打2月起回購計劃完結，7月起計劃兩日共再購近346萬股

03/10/2023 08:12  內地黃金周假期，滬深股市休市，下周一復市

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

03/10/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

03/10/2023 11:51  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９４，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界盈利倒退派息大減，遭大行狠劈目標股價急插，地產股暫不宜沾手？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

北上內地消費券優惠 | 廣州羊城派發過億元消費券！港人用2大App即可搶券！消費¥200減¥100！即睇活動日期、領取方法
人氣文章

有種生活

中秋節點只大坑舞火龍？薄扶林村舞火龍守護百年傳統！由兒時偷紮火龍到籌備全村巡遊，火龍會總監阿蕭︰天生有這份使命感 5
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋交通搭車 | 5大交通工具節日特別安排！城巴開篷巴士遊賞月最佳路線 / 九巴通宵路線75折 / 港鐵通宵行駛！駕車人士要留意這幾區交通！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

PHILLIPS秋拍 | 江詩丹頓與富藝斯的優雅聯乘，帶來一場藝術與腕錶結合的特別展覽
人氣文章

Beauty

張柏芝凍齡現身米蘭時裝周！5大保養秘訣公開：自製深層保濕凡士林面膜、牛油果護膚超有感！
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

星級總廚的家是怎樣的？融入Mid-Century 的氣氛，建構散發復古摩登的居所
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食薑養生 | 天天食薑身體好？最新研究：生薑或可減少炎症、增強免疫力、減輕白血球功能障礙！哪些人不適合服高劑量補充劑？ 3
人氣文章
播種VS開竅
人氣文章
中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2023 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS03/10/2023
【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風
人氣文章財經熱話03/10/2023
新世界盈利倒退派息大減，遭大行狠劈目標股價急插，地產股暫不宜沾手？
人氣文章國際動態03/10/2023
美國擬收緊對華AI晶片出口限制，最快本月執行
人氣文章大行報告03/10/2023
【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系
人氣文章財經熱話03/10/2023
《午市前瞻》恒指料試16800支持 小米穩定惟難炒起
人氣文章財經熱話03/10/2023
【香港夜繽紛】新世界績後創年內新低，前景仍存隱憂？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金